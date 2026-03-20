Paolini-Towsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario, programma venerdì 20 marzo, streaming

Jasmine Paolini farà il proprio esordio quest’oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. L’azzurra sarà opposta alla padrona di casa, Taylor Towsend, e sulla carta la sfida dovrebbe essere alla sua portata. L’uso però del condizionale è d’obbligo.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOWSEND (3° MATCH DALLE 15.00)

Paolini, come detto, non ha rubato l’occhio in termini di rendimento in questo 2026, facendo soprattutto fatica a essere continua anche nel corso della singola partita. Spesso i tanti errori non forzati e il poco controllo nelle esecuzione dei colpi sono stati tra gli aspetti che hanno determinato le sconfitte per Jasmine.

Dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria con grandi motivazioni e pronta ad approfittare di ogni incertezza dell’azzurra. Se si vanno a considerare i precedenti, si parla di match piuttosto datati. Due le sfide che si sono tenute ed entrambe vinte da Paolini: nel 2017 a Marsiglia, col punteggio di 6-2 7-5; nel 2023 a Firenze sullo score di 6-3 7-5. Entrambe le partite si erano giocate sulla terra rossa, per cui in un contesto molto diverso.

La partita tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend, valida per il secondo turno del WTA1000 di Miami 2026, sarà la terza prevista sul campo-1 e andrà in scena non prima delle 17.30 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

WTA PAOLINI-TOWSEND WTA MIAMI 2026

Venerdì 20 marzo (orari italiani)

CAMPO 1 – Inizio alle 15:00

1. A Blinkova vs M. Mboko (10)

A seguire

2. M. Sakkari (13) vs A. Parks

Non prima delle 17:30

3. J. Paolini (7) vs T. Townsend

A seguire

4. L. Fernandez (26) vs O. Selekhmeteva

PROGRAMMA PAOLINI-TOWNSEND WTA MIAMI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD; Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211) a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport