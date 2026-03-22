Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver battuto in tre set la padrona di casa statunitense Taylor Townsend nel suo primo impegno del torneo sul cemento della Florida. Pronostico abbastanza incerto per la partita odierna tra la n.7 e la n.25 del seeding, entrambe promosse direttamente al secondo turno con un bye.

Ostapenko ha cominciato bene il suo percorso nella manifestazione, rifilando un doppio 6-4 all’ucraina Dayana Yastremska e dimostrando quindi tutto sommato un buon adattamento ai campi in cemento di Miami. I precedenti sono in perfetta parità considerando anche qualificazioni ed eventi minori, mentre a livello di main draw del circuito maggiore Paolini si è imposta solamente l’anno scorso sulla terra rossa a Roma per 7-5 6-2 (nella cavalcata che la portò al titolo) perdendo invece con la potente lettone a Doha e nel 2023 in tre set a Flushing Meadows,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Ostapenko, incontro valevole per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-OSTAPENKO WTA MIAMI 2026

Domenica 22 marzo

Butch Buchholz – Inizio alle ore 16.00 italiane

Jasmine Paolini vs Jelena Ostapenko

PROGRAMMA PAOLINI-OSTAPENKO WTA MIAMI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.