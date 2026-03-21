Pallamano, Serie A1: Brixen batte Cassano Magnago e mantiene il terzo posto in classifica

Brixen Südtirol si impone nel big match del weekend contro Cassano Magnago e si conferma al terzo posto della classifica assoluta di Serie A1 al termine della 20ma giornata. Con solo due partite da disputare, la compagine di Bressanone si avvicina al terzo posto finale nella regular season dopo una nuova convincente affermazione.

Il team di Davide Kolec, reduce dal pareggio casalingo contro AC Life Style Erice, ha provato a resistere sul campo rivale. Le ragazze di Hubi Nössin hanno però saputo rispondere colpo su colpo ottenendo una preziosa affermazione per 32-25 a pochi giorni dalla significativa sconfitta contro Jomi Salerno.

Le detentrici della Coppa Italia 2025-26 non hanno commesso errori nella giornata appena conclusa così come AC Life Style Erice. Nell’ordine le due équipe si sono imposte rispettivamente contro Casalgrande Padana (34-17) e Cellini Padova (42-17).

Ottima giornata anche per Alì-Best Espresso Mestrino e Sirio Toyota Teramo, meritatamente in festa dopo aver sconfitto Germancar Nuoro (28-18) e Leno (34-37). Tre cruciali punti per scongiurare la retrocessione diretta in Serie A2 per Securfox Ariosto Ferrara, a segno contro Mezzocorona. La squadra trentina non riesce a prevalere sulle rivali, il punreggio di 29-31 ha confermato il risultato del girone d’andata.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Alì-Best Espresso Mestrino – Germancar Nuoro 28-18

AC Life Style Erice – Cellini Padova 42-17

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 34-17

Mezzocorona – Securfox Ariosto Ferrara 29-31

Brixen Südtirol – Cassano Magnago 32-25

Leno – Sirio Toyota Teramo 34-37