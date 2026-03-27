Novak Djokovic rinuncia anche al Masters 1000 di Montecarlo dopo il forfait a Miami

Dopo quello di Taylor Fritz, arriva un altro pesante forfait in vista del Masters 1000 di Montecarlo 2026 che si terrà dal 5 al 12 aprile. Gli organizzatori del prestigioso torneo che inaugura la stagione europea di primo livello sulla terra battuta hanno annunciato infatti l’assenza di Novak Djokovic, che ha deciso di rinunciare al prossimo grande appuntamento in calendario per il circuito ATP.

Il fuoriclasse serbo, in trionfo sulla terra rossa monegasca nel 2013 e nel 2015, non ha ancora comunicato i motivi di questa scelta ma probabilmente è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla destra rimediato durante la sfida (persa) con Jack Draper e che lo ha portato a saltare la trasferta di Miami per il secondo atto del Sunshine Double.

Nole, in alternativa, potrebbe seguire invece una semplice strategia per centellinare le energie e gestire il proprio corpo nell’ottica della preparazione verso gli Slam. Ne capiremo di più forse nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma nel frattempo l’ATP 1000 del Principato dovrà fare a meno del 38enne di Belgrado per la prima volta dal 2011.

Fari puntati dunque sulle stelle più luminose del Tour Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, mentre gli organizzatori del torneo di Montecarlo hanno comunicato tramite i social l’assegnazione delle ultime due wild card per il tabellone principale al veterano francese Gael Monfils e alla giovane promessa transalpina classe 2009 Moise Kouamè.