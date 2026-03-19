Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo: wild card per l’azzurro e Stan Wawrinka

Sono giornate in cui il Masters1000 di Miami terrà banco e darà il vincitore di uno dei tornei di maggior prestigio del massimo circuito internazionale. Il Sunshine Double terminerà con l’evento in Florida, che precederà un’altra parte di stagione molto importante nel tennis mondiale, ovvero la serie di impegni sulla terra rossa.

Il mattone tritato andrà a sporcare magliette, pantaloncini e scarpe dei giocatori e la prima scadenza di una certa importanza è quella di Montecarlo. Nel celebre Country Club, sarà di scena dal 5 al 12 aprile il primo 1000 sulla terra. Sul rosso del Principato si preannuncia una presenza importante, tra cui anche i primi due giocatori del mondo, Carlos Alcaraz (campione in carica) e Jannik Sinner.

Il contingente italiano nel main draw, rappresentato da Sinner, Lorenzo Musetti (finalista l’anno scorso), Flavio Cobolli e Luciano Darderi, sarà arricchito da Matteo Berrettini. Il tennista romano, infatti, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori e per questo non dovrà passare dalle qualificazioni come originariamente sarebbe dovuto essere.

Il percorso agonistico di Matteo ha pesato in questa decisione. Lo stesso ragionamento è valso per lo svizzero Stan Wawrinka, giunto alla sua ultima stagione sui campi e desideroso di lasciare il segno su una superficie che ha amato da sempre. Un Wawrinka che fu campione nel Principato nel lontano 2014, quando sconfisse in finale il suo straordinario connazionale Roger Federer.