NLS: Mercedes commenta la squalifica dell’auto di Verstappen

Mercedes ha commentato con un comunicato ufficiale la squalifica dell’AMG GT3 EVO n. 3 dalla seconda prova del NLS 2026. Max Verstappen/Jules Gounon/Daniel Juncadella sono stati esclusi dalla competizione nel post gara, l’equipaggio di Winward Racing aveva primeggiato sulla concorrenza durante le quattro ore d’azione precedendo di un minuto la BMW M4 GT3 EVO n. 99 ROWE Racing di Jordan Pepper/Dan Harper.

NLS ha preso la decisione di squalificare la Mercedes della compagine americana nel post gara. In totale sono state impiegate tra qualifiche e gara sette treni di gomme, uno in più rispetto al limite consentito. L’errore è stato effettuato durante le qualifiche, firmate sempre dall’AMG GT3 EVO n. 3.

Stefan Wendl, Responsabile Mercedes-AMG Customer Racing, ha dichiarato: “Il weekend della NLS rimarrà a lungo impresso nella nostra memoria: abbiamo assistito a una gara pura in pista, vissuto una giornata straordinaria in termini di atmosfera e inizialmente eravamo entusiasti della presunta vittoria. La delusione è stata tanta quando abbiamo scoperto l’errore e gli organizzatori sono stati costretti a squalificarci. Questo dimostra ancora una volta che si può vincere sul Nordschleife solo se tutto funziona alla perfezione. Ora dobbiamo analizzare gli errori, ma anche trarre insegnamenti positivi dal weekend e concentrarci sulle restanti gare preparatorie e sulla 24 Ore”.

Vista l’assenza di impegni con la F1 durante il mese di aprile, Verstappen potrebbe tornate in Germania prima della 24 Ore differentemente da quanto previsto nelle scorse settimane. Ricordiamo che restano ancora tre prove del Nurburgring Endurance Series (NLS) prima dell’evento più importante dell’anno all’interno dell’Inferno Verde, la prossima sarà sabato 11 aprile.