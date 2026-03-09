NBA, i risultati della notte (9 marzo): trionfano Celtics e Lakers, guidati da Brown e Doncic

Si sono disputati undici match dell’NBA tra la serata di ieri e questa notte e a brillare sono stati soprattutto i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. Boston ha espugnato Cleveland 109-98 grazie a Jaylen Brown e Jayson Tatum, mentre i Lakers hanno superato 110-97 i Knicks guidati da Luka Dončić e Austin Reaves, nonostante l’assenza di LeBron James. Vittorie nette anche per Phoenix, Toronto, Miami e Orlando, con prestazioni da record individuali e squadre protagoniste in serate dominate dal talento.

I Boston Celtics espugnano il campo dei Cleveland Cavaliers per 109-98 grazie ai 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Jaylen Brown e ai 20 di Jayson Tatum, al rientro dopo la rottura del tendine d’Achille. Boston scappa nel terzo quarto fino all’81-55 e resiste al tentativo di rimonta guidato dai 30 punti di Donovan Mitchell. Decisivo nel finale Payton Pritchard, che con una tripla e due canestri consecutivi ricaccia indietro Cleveland. I Los Angeles Lakers superano 110-97 i New York Knicks nonostante l’assenza di LeBron James, guidati dai 35 punti di Luka Dončić e dai 25 di Austin Reaves. I gialloviola toccano anche il +23 prima di subire il rientro di New York nell’ultimo quarto, ma gli ospiti pagano la pessima serata dall’arco (8/34). Per i Knicks non bastano i 25 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 24 di Jalen Brunson. I Toronto Raptors travolgono i Dallas Mavericks 122-92: protagonista RJ Barrett con 31 punti, season high e traguardo degli 8.000 punti in carriera. Toronto domina sfruttando le 20 palle perse degli avversari e chiude con sei uomini in doppia cifra. Per Dallas, alla settima sconfitta consecutiva, non bastano i 21 punti e 11 rimbalzi di Daniel Gafford. I Miami Heat superano 121-110 i Detroit Pistons grazie ai 25 punti di Tyler Herro e ai 24 di Bam Adebayo, che oltrepassa quota 10.000 punti in carriera. Miami scappa già nel primo tempo fino al +25 e gestisce il vantaggio fino alla sirena, mentre a Detroit non bastano i 26 punti e 10 assist di Cade Cunningham. Ancora assente per l’infortunio all’inguine Simone Fontecchio.

I New Orleans Pelicans battono 138-118 i Washington Wizards trascinati dai 24 punti di Trey Murphy III e dai 23 di Saddiq Bey, mentre Zion Williamson ne aggiunge 20. Dopo un primo tempo equilibrato (67-65), New Orleans allunga nell’ultimo quarto con un parziale decisivo, dominando nel pitturato 72-44. Per Washington, all’ottava sconfitta consecutiva, 17 punti e 8 assist in 18 minuti per Trae Young. I San Antonio Spurs dominano in casa e travolgono gli Houston Rockets 145-120, centrando la quarta vittoria consecutiva: protagonista ancora Victor Wembanyama con 29 punti, affiancato dalla doppia doppia di De’Aaron Fox (20 punti e 10 assist). Houston resta in partita solo nel primo quarto nonostante i 23 punti a testa di Kevin Durant e Amen Thompson, prima di cedere alla serata quasi perfetta al tiro degli Spurs (58% dal campo). Paolo Banchero trascina gli Orlando Magic con 33 punti nel netto 130-91 sul parquet dei Milwaukee Bucks. La gara resta sempre nelle mani degli ospiti, avanti già all’intervallo e capaci di dilagare nel secondo tempo. Assente Giannis Antetokounmpo, tenuto a riposo dai Bucks, mentre Orlando trova anche 20 punti da Jalen Suggs e centra la quarta vittoria consecutiva.

Trascinati dai 28 punti (10/15 al tiro) di Scoot Henderson, i Portland Trail Blazers superano nettamente gli Indiana Pacers per 131-111. Portland controlla la gara già nel secondo quarto con un parziale di 25-7 guidato dal giovane play, mentre Jerami Grant e Jrue Holiday aggiungono 21 punti ciascuno. A Indiana non bastano i 22 punti di Pascal Siakam: arriva la nona sconfitta consecutiva. I Sacramento Kings battono i Chicago Bulls 126-110 in una gara controllata fin dall’inizio davanti al pubblico di casa. Protagonista Russell Westbrook con 23 punti, 12 assist e 11 rimbalzi: per lui il 208° triple-double in carriera, record nella NBA. Decisivi anche i 30 punti di Malik Monk e i 26 di Maxime Raynaud, mentre ai Bulls non bastano i 28 di Collin Sexton. I Phoenix Suns battono 111-99 gli Charlotte Hornets trascinati dai 30 punti e 10 assist di Devin Booker, decisivo anche con 15/15 ai liberi. Phoenix allunga nella ripresa con i 24 punti a testa di Collin Gillespie e Jalen Green, interrompendo la striscia di 10 vittorie esterne di Charlotte. Agli Hornets non bastano i 22 punti di LaMelo Ball.

RISULTATI NBA 2025-2026 (9 MARZO)

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 98-109

Los Angeles Lakers – New York Knicks 110-97

Toronto Raptors – Dallas Mavericks 122-92

Miami Heat – Detroit Pistons 121-110

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 138-118

San Antonio Spurs – Houston Rockets 145-120

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 91-130

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 131-111

Sacramento Kings – Chicago Bulls 126-110

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 111-99