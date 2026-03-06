NBA: Dillon Brooks arrestato e rilasciato per guida in stato di ebbrezza

Dillon Brooks, che dallo scorso 21 febbraio è fuori a causa di un infortunio alla mano, è stato arrestato e poi rilasciato nelle prime ore del venerdì americano a Scottsdale. L’accusa, per l’ala dei Phoenix Suns, è di guida in stato di ebbrezza.

I fatti: Brooks sarebbe stato fermato a un controllo stradale intorno all’1:30 del giorno citato. Risultato nel detto stato di ebbrezza, il giocatore è stato condotto in carcere dagli agenti. Dopo la registrazione, è stato effettuato il rilascio.

Questo, però, non significa che non sarà incriminato: la valutazione di questo aspetto, infatti, è di competenza dei procuratori. Il tutto mentre lo stesso Brooks non era ancora vicino al rientro, visto che dopo quello stop contro gli Orlando Magic gli sarebbero servite almeno altre 4-6 settimane.

Interpellati sul tema, i Phoenix Suns hanno riferito di essere a conoscenza di quanto accaduto. La franchigia sta cercando di raccogliere ulteriori informazioni, ma non ha rilasciato particolari nuovi commenti. Il tutto, naturalmente, in ossequio alla necessità di comprendere con esattezza tutta la dinamica dell’accaduto.