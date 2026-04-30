NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles Lakers

Continuano ormai senza sosta i lunghi playoff della NBA 2025-2026. Nelle tre partite di primo turno disputate nella notte nessuna squadra è riuscita a strappare il pass per il turno successivo. Per tutte le sfide sarà infatti necessaria almeno una gara-6. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

Ci si aspettava una reazione dai Detroit Pistons e così è stato. Spalle al muro, la squadra che ha concluso la regular season in vetta ha reagito, vincendo 116-109 il match contro gli Orlando Magic e riaprendo parzialmente la serie, ora sul 3-2. Detroit non è mai stata in svantaggio nel corso del match ed ha allungato di 15 punti nel quarto finale. I Magic hanno provato la rimonta portandosi a -3 ad 1′ dalla fine ma Cunningham ha spezzato i tentativi di rimonta chiudendo il match. Quest’ultimo ha messo a referto ben 45 punti, trascinando i Pistons al successo. Orlando avrà nuovamente l’occasione di avanzare venerdì in casa.

Tutto ancora da decidere anche tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. I CAVS hanno nella notte battuto 125-120 i Raptors portandosi ad un successo dal passaggio del turno. Cleveland insegue per quasi tutta la partita, ma reagisce segnando otto punti di fila nel quarto finale dando la spallata decisiva al match alzando improvvisamente le percentuali. Schroder segna 11 punti nel quarto finale mentre Harden chiude con 23. Insufficienti i 25 di Barrett top scorer.

Sembrava già chiuso il discorso tra Los Angeles Lakers ed Houston Rockets ma tutto invece si sposterà in gara-6. I Rockets non mollano e vincono per 93-99 un’altra partita, portando sul 3-2 una serie che sembrava già conclusa. Senza Durant, Houston disputa comunque un ottimo match, portandosi avanti nel secondo tempo e nel quarto finale. I Lakers si sono poi riavvicinati con un parziale di 11-1 Sheppard ha messo il punto esclamativo sulla vittoria con un canestro ed una palla rubata. Lebron James firma la migliore prestazione con 25 punti ma manca in canestri più importanti che potevano riaprire verso la fine il match. Per i Rockets il migliore è stato Jr Smith con 22 punti. Nessuno nella storia NBA è mai riuscito a ribaltare un 3-0.

I RISULTATI DEI PLAYOFF NBA

Detroit Pistons-Orlando Magic 116-109 (serie sul 2-3)

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 125-120 (serie sul 3-2)

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 93-99 (serie sul 3-2)