NBA, i risultati della notte (28 aprile): OKC accede al secondo turno playoff. Pistons spalle al muro, Nuggets ancora in gioco

Nuovo giorno dedicato ai playoff NBA 2025-2026. Nella notte italiana sono andate in scena tre partite valide per per il primo turno, con alcuni verdetti già definiti. Andiamo a scoprire insieme i risultati e le migliori prestazioni.

Gli Orlando Magic non sbagliano e dopo la flessione in gara-2, battono nuovamente i Detroit Pistons per 94-88. La squadra che aveva chiuso in testa la regular season si trova ora spalle al muro e dovrà rimontare il 3-1 nella serie. Tutto si decide nell’ultimo quarto con i Magic che prendono il largo grazie a Bane e Duren. I Pistons non reagiscono e nonostante i 25 punti di Cunningham incassano una sconfitta pesantissima. Orlando potrebbe in gara-5 vincere una serie playoff 16 anni dopo l’ultima volta.

Meno combattuto è stato il confronto tra Phoenix Suns e gli Oklahoma City Thunder, concluso 122-131. OKC accede al turno successivo con un netto 4-0 nella serie, non lasciando scampo ai Suns neanche in gara-4. Eppure Phoenix ha provato a riportarsi nel match nel secondo tempo, rimontando ben 15 punti di svantaggio. Oklahoma però ha sempre risposto ai tentativi di rimonta ed ha allungato nel finale grazie anche al solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti. OKC, sempre imbattuta negli ultimi tre anni al primo turno, affronterà ora la vincente tra Los Angeles Lakers-Houston Rockets.

Tornano ad una vittoria fondamentale i Denver Nuggets che si impongono 125-113 sui Minnesota Timberwolves, riaprendo la serie che recita 3-2 per quest’ultimi. Spalle al muro, i Nuggets riescono a portare la serie in gara-6, al termine di una partita condotta sempre in testa. Nel finale i Timberwolves si fanno pericolosi ma Denver controlla e porta a casa un successo chiave. Ci si attendeva una risposta da Jokic e così è stato. Il serbo ha chiuso con una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 16 assist. A quota 27 punti anche Randle che non riesce a regalare la vittoria ed il passaggio del turno ai suoi Timberwolves.

RISULTATI PLAYOFF NBA 2026

Orlando Magic-Detroit Pistons 94-88

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 122-131

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 125-113