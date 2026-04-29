NBA, i risultati della notte (29 aprile): i 76ers accorciano sui Celtics, i Knicks vanno sul 3-2 contro gli Hawks. San Antonio vince e chiude la serie contro Portland

Proseguono spediti i playoff per la NBA 2025-2026, con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano per la Eastern e la Western Conference.

I Philadelphia 76ers espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics per 97-113 e accorciano sul 3-2 nella serie, con i Celtics che non riescono a sfruttare il match-point a disposizione per chiudere la contesa. Primo quarto in equilibrio, con le squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi: Boston mantiene un margine minimo (23-21), con i padroni di casa che nel secondo parziale allungano fino al +11 (42-31) mentre gli ospiti cercano di non perdere terreno e rimangono in scia all’intervallo lungo (57-50). Nella ripresa i Celtics ritoccano il massino vantaggio a +13 (62-50) ma Philadelphia non molla la presa e ricuce lo strappo fino al -1 alla terza sirena (86-85). Nella frazione decisiva la sfida si ribalta in favore dei 76ers che trovano l’allungo fino al +15 (94-109), con i Celtics che sembrano aver finito la benzina e cercano di limitare i danni per il 97-113 con cui Philadelphia allunga la serie almeno a gara-6. 33 punti e 8 assist di Joel Embiid e 25 punti e 10 rimbalzi di Tyrese Maxey decisivi, con 24 punti e 16 rimbalzi di Jayson Tatum che non sono bastati a Boston ad evitare il ko.

I New York Knicks rispettano il fattore campo al Madison Squadre Garden prevalendo sugli Atlanta Hawks col punteggio di 126-97 e mettendo la freccia nella serie sul 3-2: ora si va in Georgia per gara-6 dove i Knicks proveranno a vincere per passare il turno, con Atlanta spalle al muro che cercherà di forzare gara-7. I padroni di casa innestano le marce alte già nella prima frazione, sfondando subito la doppia cifra di vantaggio con ben 35 punti segnati a fronte di 22 concessi. Gli Hawks faticano a trovare la via del canestro e non riescono a contenere l’offensiva dei Knicks, che allungano ulteriormente toccando anche il +20 (60-40) e conservando un +16 dopo 24’ di gioco (64-48). Al rientro dagli spogliatoi il leitmotif del match non cambia, con New York a dettare i ritmi e Atlanta a cercare invano di colmare il gap per riaprire la sfida: all’ultima pausa breve il punteggio recita 90-72, con Jalen Brunson e compagni che non si accontentano e continuano ad attaccare e ritoccano il margine (125-94 e +31) fino al 126-97 con cui esultano di fronte al pubblico amico per una vittoria che li avvicina al pass per le semifinali di Conference. 39 punti e 8 assist di un sempre efficace Jalen Brunson, con 16 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Towns – 18 punti e 10 rimbalzi di Jalen Johnson ultimo ad arrendersi per gli Hawks.

I San Antonio Spurs non tremano in gara-5 vincendo contro i Portland Trail Blazers per 114-95 che chiude la serie sul 4-1, con i texani che accedono alle semifinali ad Ovest dove incroceranno la vincente di Nuggets-Timberwolves. San Antonio esce molto bene dai blocchi (19-8), con Portland che accusa già un ritardo di dodici lunghezze alla prima sirena (36-24). Nel secondo quarto gli Spurs aumentano i giri del motore e scappano letteralmente (54-28), con i Trail Blazers che non riescono ad incidere nella metà campo offensiva e inseguono a -20 al termine del primo tempo (65-45). Timida reazione ospite nella ripresa ma San Antonio mantiene i nervi saldi e gestisce l’importante vantaggio accumulato dopo 36’ (86-85 e +21) permettendosi anche di giocare con il cronometro nel parziale conclusivo dove i Trail Blazers tirano fuori l’orgoglio per cercare di limitare il passivo pesante: finisce 114-95, gli Spurs mandano in archivio la serie (4-1) e volano in semifinale. 21 punti e 9 rimbalzi di uno scatenato De’Aaron Fox, con 17 punti e 14 rimbalzi di un sempre efficace Victor Wembanyama – 22 punti di Deni Avdija top scorer per Portland.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 97-113 (Boston avanti 3-2 nella serie)

New York Knicks-Atlanta Hawks 126-97 (New York Avanti 3-2 nella serie)

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 114-95 (San Antonio vince 4-1 la serie)