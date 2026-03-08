NBA 2026, i risultati della notte. Vince OKC, cade a sorpresa Detroit. Bene Orlando e i Clippers

Sono sei le partite della notte NBA. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder centrano la cinquantesima vittoria stagionale, battendo 104-97 i Golden State Warriors privi di Steph Curry. Il protagonista come sempre è Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 27 punti, ma ci sono anche i 18 punti di Isaiah Joe; mentre gli Warriors il migliore è il brasiliano Gui Santos, che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi.

Clamorosa sconfitta dei Detroit Pistons, che sono al terzo ko consecutivo. La squadra al primo posto della Eastern Conference subisce la rimonta dei Brooklyn Nets, che da -23 vanno a vincere per 107-105 grazie soprattutto ad un ultimo quarto da 34-21 e ad un Michael Porter Jr. da 30 punti e 13 rimbalzi. A Detroit, senza Cade Cunningham, non sono bastate le doppie doppie di Tobias Harris (28 punti e 10 rimbalzi) e di Jalen Duren (17 punti e 14 rimbalzi).

Bella vittoria in trasferta degli Orlando Magic, che mettono fine alla striscia di cinque vittorie di fila dei Minnesota Timberwolves. Orlando si impone nettamente per 119-92 con un Desmond Bane da 30 punti ed un Paolo Banchero da 25 punti e 15 rimbalzi, mentre a Minnesota non basta un Anthony Edwards da 34 punti.

Sono sei le vittorie consecutive degli Atlanta Hawks, che battono i Philadelphia 76ers per 125-116 con un Jalen Johnson da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Phila è in crisi e continua ad essere senza Joel Embiid e che non aveva anche VJ Edgecombe, con Tyrese Maxey che ha messo a referto 31 punti.

Altra bella rimonta è quella dei Los Angeles Clippers che recuperano 19 punti di svantaggio ai Memphis Grizzlies e vincono 123-120 con un Kawhi Leonard da 28 punti. Giannis Antetokounmpo sfiora la tripla doppia (27 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist) e guida alla vittoria i suoi Milwaukee Bucks per 113-99 contro gli Utah Jazz.

RISULTATI NBA 2026 (8 MARZO)

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 92-119

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 125-116

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 105-107

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 120-123

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 113-99

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 104-97