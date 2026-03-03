NBA, i risultati della notte (3 marzo): Murray show a Salt Lake City, Boston domina Milwaukee

Si sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono stati soprattutto Jamal Murray, autore di 45 punti nel successo dei Denver Nuggets sul campo degli Utah Jazz, e i Boston Celtics, travolgenti a Milwaukee contro i Milwaukee Bucks. Colpi esterni pesanti dunque, con Denver che la spunta 128-125 nel finale e Boston che domina 108-81, confermandosi tra le squadre più in forma della lega.

Gli Houston Rockets superano 123-118 i Washington Wizards al termine di una gara intensa, segnata dall’espulsione di Trae Young, cacciato nel terzo quarto per aver lasciato la panchina durante un parapiglia. Protagonista assoluto Alperen Sengun con 32 punti e 13 rimbalzi, ben supportato dai 30 di Kevin Durant, perfetto dalla lunetta (11/11). Houston vola fino al +19 nell’ultimo periodo, resistendo al tentativo di rimonta di Washington, guidata dai 23 punti di Bilal Coulibaly. I Boston Celtics dominano a Milwaukee e rovinano il rientro di Giannis Antetokounmpo, travolgendo i Milwaukee Bucks 108-81 nonostante l’assenza di Jaylen Brown. Decisivi i 25 punti di Payton Pritchard e la prova da urlo del rookie Hugo González (18 punti e 16 rimbalzi), con Derrick White a quota 18 e ben nove assist come Pritchard. Dopo un avvio equilibrato, Boston cambia marcia con un parziale di 24-5 tra primo e secondo quarto, scappando sul 38-20 e controllando il match fino alla sirena. Antetokounmpo, al rientro dall’infortunio al polpaccio, chiude con 19 punti e 11 rimbalzi in 25’, ma Milwaukee incassa la terza pesante sconfitta consecutiva.

Guidati da uno straordinario Jamal Murray, i Denver Nuggets espugnano Salt Lake City battendo 128-125 gli Utah Jazz. La guardia canadese firma 45 punti, con i liberi decisivi a 31” dalla sirena, mentre nel finale pesa la stoppata – dopo revisione – che nega a Keyonte George i tiri del possibile sorpasso. Nel concitato epilogo, Nikola Jokic (22 punti e 12 rimbalzi) fa 2/2 dalla lunetta a 6” dalla fine e George sbaglia la tripla dell’overtime. Utah, priva di diversi titolari tra cui Lauri Markkanen, resta in scia fino all’ultimo possesso nonostante i 19 punti di Kyle Filipowski e i 18 di Ace Bailey, incassando la sesta sconfitta consecutiva. Colpo in rimonta dei Los Angeles Clippers che espugnano il campo dei Golden State Warriors 114-101 dopo essere stati sotto di 17 lunghezze. Decisivo Kawhi Leonard con 23 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, mentre dalla panchina brilla all’esordio Darius Garland (12 punti), autore della tripla che riapre il match nel terzo quarto. I Clippers cambiano marcia nell’ultimo periodo con un parziale iniziale di 9-4 che vale il sorpasso definitivo (88-81), consolidato anche dai 16 punti di Kris Dunn. Ai Warriors non bastano i 22 punti di Brandin Podziemski in una serata ancora senza Stephen Curry: Golden State crolla alla distanza e incassa la quinta sconfitta nelle ultime sette gare.

RISULTATI NBA 2025-2026 (3 MARZO)

Washington Wizards – Houston Rockets 118-123

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 81-108

Utah Jazz – Denver Nuggets 125-128

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 101-114