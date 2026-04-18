NBA, i risultati della notte (18 aprile): Orlando e Phoenix vincono e conquistano i playoff

Si sono disputati gli ultimi due match dei play-in dell’NBA questa notte e in campo sono scesi gli Orlando Magic contro gli Charlotte Hornets e i Phoenix Suns contro i Golden State Warriors. Due sfide senza appello che hanno definito le ultime qualificate ai playoff: a Est Orlando ha dominato senza storia, mentre a Ovest Phoenix ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo i conti con autorità. Tra prestazioni individuali di alto livello e partite indirizzate già nei primi minuti, la notte ha sancito la fine della corsa per Hornets e Warriors e l’accesso al tabellone principale per Magic e Suns.

Dominio netto degli Orlando Magic, che travolgono gli Charlotte Hornets 121-90 nel play-in e conquistano l’accesso ai playoff come ottava testa di serie a Est. A Orlando la partita è senza storia: i Magic scappano subito (27-10) e chiudono virtualmente i conti già nel primo tempo, toccando il +35 e andando all’intervallo sul 68-33. Protagonista Paolo Banchero con 25 punti, ben supportato da Franz Wagner (18) e Wendell Carter Jr. (16 con 6/7 al tiro). Charlotte prova a reagire solo nel terzo quarto con LaMelo Ball, autore di 23 punti totali (21 nella ripresa), ma il divario resta incolmabile. Gli Hornets pagano basse percentuali (34%) e il dominio a rimbalzo dei Magic (49-34). Orlando ora affronterà i Detroit Pistons al primo turno, mentre per Charlotte prosegue il digiuno playoff, che dura ormai da dieci stagioni.

I Phoenix Suns conquistano l’accesso ai playoff superando 111-96 i Golden State Warriors nel play-in grazie ai 36 punti di Jalen Green, dominante al tiro. A Phoenix pesa anche il contributo di Devin Booker (20 punti), mentre la difesa limita Stephen Curry a 17 con basse percentuali. Dopo un avvio travolgente (33-15 nel primo quarto), i Suns resistono al tentativo di rimonta degli ospiti, respingendo l’ultimo assalto guidato da Curry con un parziale decisivo nel quarto periodo. Per Golden State non bastano i 23 punti di Brandin Podziemski. Nel finale tensione tra Booker e Draymond Green, entrambi espulsi dopo reciproche provocazioni. Phoenix chiude così la pratica e si prende l’ottavo posto a Ovest, mentre la stagione dei Warriors termina qui.

RISULTATI NBA 2025-2026 (18 APRILE)

Orlando Magic – Charlotte Hornets 121-90

Phoenix Suns – Golden State Warriors 111-96