NBA 2026, i risultati della notte. New York ferma gli Spurs, vittorie di Celtics e Lakers

Sono undici le partite della notte NBA. Si ferma ad undici vittorie la striscia positiva dei San Antonio Spurs, che vengono battuti nettamente dai New York Knicks al Madison per 114-89, complice un ultimo quarto dominante da 34-20 per i padroni di casa. Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama, che ha messo a referto 25 punti e 13 rimbalzi.

Vincono entrambe le squadre al numero uno di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sul campo dei Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. Anche i Detroit Pistons trovano il colpo esterno, vincendo 106-92 contro gli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist.

I Boston Celitcs firmano una bella vittoria, superando 114-98 i Philadelphia 76ers con il portoghese Neemias Queta che domina sotto i tabelloni con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Per i Celtics ci sono anche i 27 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Jalen Brown, mentre ai Sixers non bastano i 33 punti di un Tyrese Maxey e i 23 di VJ Edgecombe.

Ottimo successo dei Minnesota Timberwolves, che espugnano il campo dei Denver Nuggets per 117-108 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 36-19 per gli ospiti, che sono trascinati dai 21 punti di Anthony Edwards e dai 20 di Jaden McDaniels. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia, chiudendo con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist e non bastano ai Nuggets nemmeno i 25 punti di Jamal Murray.

Comodi successi per entrambe le squadre di Los Angeles. I Lakers battono 128-104 i Sacramento Kings con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James; mentre i Clippers si impongono 137-117 sui New Orleans Pelicans con 23 punti di Kawhi Leonard e 19 dalla panchina di Jordan Miller.

La tripla doppia di Josh Giddey (20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) guida i Chicago Bulls al successo sui Milwaukee Bucks per 120-97. Vincono anche i Cleveland Cavaliers per 106-102 sui Brooklyn Nets con 22 punti di James Harden. In chiusura i successi dei Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers per 125-106 (19 punti di Taylor Hendricks) e degli Atlanta Hawks sui Portland Trail Blazers per 135-101 (25 punti di Onyeka Okongwu).

RISULTATI NBA 2026 (2 MARZO)

New York Knicks – San Antonio Spurs 114-89

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 102-106

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 120-97

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 108-117

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 106-125

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 135-101

Orlando Magic – Detroit Pistons 92-106

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 114-98

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 87-100

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 137-117

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 128-104