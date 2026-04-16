NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i Clippers

Notte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Per la Eastern Conference i Philadelphia 76ers battono gli Orlando Magic per 109-97 e si qualificano come settima testa di serie, mentre i Magic se la vedranno contro i Charlotte Hornets per l’ottavo e ultimo posto disponibile nellapost-season. I padroni di casa provano ad imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute (10-6), con Orlando che prende le misure e mette anche la freccia a metà quarto (18-20) prima di subire la contro-reazione di Philadelphia che rimane a +4 dopo 12’ (28-24). Nel secondo parziale il match prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che si ritrovano anche in parità in più occasioni (48-48). Ci pensano Edgecombe e Drummond a dare la scossa per il +4 76ers all’intervallo lungo (59-55). Nella ripresa Philadelphia prova a spingere sull’acceleratore e va a +7 (67-60), con Orlando che fatica a rimanere in scia e scivola anche a -11 dopo l’appoggio di Edgecombe (73-62). Bane guida la reazione ospite per il -3 (77-74), con Drummond che tiene i padroni di casa a +5 alla terza sirena (79-74). Nella frazione conclusiva i Magic mordono le caviglie agli avversari (87-86), con Tyrese Maxey che dà ossigeno ai 76ers (92-86). Schiacciata di Franz Wagner per il -5 (102-97) ma è l’ultimo sussulto perché la franchigia della Pennsylvania rimane con le mani salde sul manubrio fino al 109-97 con cui esulta per la vittoria. 19 punti e 11 rimbalzi di Vj Edgecombe e 31 punti di Tyrese Maxey decisivi, con 34 punti di Desmond Bane per i Magic.

Nella Western Conference i Golden State Warriors prevalgono sui Los Angeles Clippers per 121-126 e passano il primo turno dei play-in trovandosi ad affrontare poi i Phoenix Suns – sconfitti dai Portland Trail Blazers – per l’ottava squadra ad Ovest nel tabellone dei playoff. Ottima uscita dai blocchi dei Clippers (12-2) con i Warriors che reagiscono prontamente e pareggiano con Santor (14-14). Sanders firma il sorpasso (23-19), con la tripla di Mathurin che vale il +9 al primo stop (31-22). Nel secondo quarto Golden State ricuce lo strappo e mette la freccia con la tripla di Porzingis (31-33), con Los Angeles che ribatte e conserva un vantaggio minimo a metà parziale (46-42) riprendendo un margine di sicurezza prima di rientrare negli spogliatoi (61-53). Nella ripresa il leitmotif del match non cambia, con i Clippers a dettare i ritmi e Golden State ad inseguire per non perdere terreno: penetrazione di Jones Jr. e +8 (70-62), con Steph Curry che riporta i campioni del 2022 a -4 (74-70). Tripla di Mathurin e nuovo +8 (86-78), con Santos che tiene i Warriors a -6 dopo 36’ (89-83). Nella frazione conclusiva i Clippers sembrano intravedere lo striscione del traguardo con il +13 firmato dai liberi di Mathurin (98-85), ma i Warriors non ne vogliono sapere e spinti dai punti pesanti di Porzingis e di Curry tornano a -3 (100-97). Garland da tre suona la carica (108-99), ma ancora Curry e Podziemski segnano i canestri decisivi per il 121-126 con cui Golden State espugna Los Angeles ed elimina i Clippers per provare a centrare i playoff. 35 punti di Steph Curry e 20 equamente divisi tra Kristaps Porzingis e Gui Santos, con 21 punti e 8 assist di Darius Garland e 21 punti di Kawhi Leonard oltre a 23 punti di Bennedict Mathurin che non bastano ai Clippers ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Orlando Magic 109-97 (Philadelphia passa come settima ad Est, Orlando incrocerà gli Hornets nel secondo play-in)

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 121-126 (Golden State accede al secondo play-in, Clippers eliminati)