NBA, i risultati della notte (19 aprile): Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoff

Conclusa la lunga regular season ed i play-in, la NBA 2025-2026 inizia adesso ad entrare nel vivo con gli appassionanti e spettacolari playoff. Gli Orlando Magic ed i Phoenix Suns hanno completato il tabellone finale della Eastern e della Western Conference. Nella notte italiana sono infatti andati in scena gli atri match validi per i playoff.

Nello specifico, i New York Knicks hanno battuto gli Atlanta Hawks per 113-102 portandosi a casa il primo punto della serie. Partenza subito forte di entrambe le squadre che concludono il primo tempo con alte percentuali. Nel terzo quarto l’energia cala ed i Knicks ne approfittano mettendo a segno un parziale di 10-0 che vale il +19 a 4′ dalla fine. Fondamentale l’apporto del solito Brunson che chiude con 28 punti e 7 assist. Per gli Hawks non basta un McCollum da 26 punti.

Nell’altra sfida della nottata, i Los Angeles Lakers hanno superato gli Houston Rockets per 107-98. Primo punto della serie anche per i Lakers che vogliono dare una svolta alla loro stagione, in attesa del rientro dall’infortunio di Luka Doncic. In sua assenza, è stato Kennard il migliore tra le fila dei Lakers con 27 punti segnati ed alcune giocate decisive per l’allungo sui Rockets. Decisivo anche Lebron James che mette a referto 19 punti e 13 assist, trascinando Los Angeles ad una vittoria fondamentale per il prosieguo nei playoff.