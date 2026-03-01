NBA, i risultati della notte (1° marzo): Luka Doncic e LeBron James guidano i Lakers, successi casalinghi per Hornets e Heat

Cinque sono le partite andate in scena per la NBA tra la serata italiana di ieri sabato 28 febbraio e le prime ore di oggi domenica 1° marzo: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate.

I Charlotte Hornets (30-31) rispettano il fattore campo battendo i Portland Trail Blazers (29-32) col punteggio di 109-93 grazie soprattutto ad un primo quarto da 29-17 che ha indirizzato la partita sui binari giusti per i padroni di casa: 26 punti e 8 rimbalzi di Brandon Miller, con 13 punti e 11 assist di Moussa Diabatè e 15 punti di LaMelo Ball – 25 punti di Jhrue Holiday e 21 di Jerami Grant per gli ospiti. Successo casalingo anche per i Miami Heat (32-29) contro gli Houston Rockets (37-22) per 115-105 con un ultimo parziale da 22-30 per la franchigia della Florida che ha piegato la resistenza dei texani: 24 punti e 11 rimbalzi di un sempre efficace Bam Adebayo, con 20 punti di Pelle Larsson – zero punti in quasi 9’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con 32 punti di Kevin Durant ultimo ad arrendersi per Houston.

Blitz esterno dei Toronto Raptors (35-25) contro i Washington Wizards (16-43) per 125-134, con i canadesi che hanno ribaltato nei due quarti centrali un buon avvio di Washington: 27 punti e 11 rimbalzi di Immanuel Quickley, con 24 punti di Brandon Ingram e la doppia doppia di Jakob Poetl con 18 punti e 10 rimbalzi – 19 punti di Will Riley per i padroni di casa entrando dalla panchina. I Los Angeles Lakers (35-24) fanno la voce grossa contro i Golden State Warriors (31-29) scappando già alla prima sirena (33-20) senza concedere possibilità di replicare agli avversari: 26 punti, 6 assist e 8 rimbalzi di Luka Doncic, con LeBron James che accarezza la tripla doppia (22 punti, 7 rimbalzi e 9 assist) – 14 punti di Gui Santos per Golden State ancora orfana dell’infortunato Steph Curry. Nel match che chiudeva la notte NBA i New Orlenans Pelicans (19-42) prevalgono sugli Utah Jazz (18-42) per 105-115: decisivo il secondo quarto da 18-38, con Utah che ha provato a rifarsi sotto nella ripresa senza però avvicinarsi abbastanza – 24 punti di Saddiq Beyper i Pelicans, con 17 punti di Keyonte George tra le fila dei Jazz.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 109-93 (giocata il 28 febbraio)

Miami Heat-Houston Rockets 115-105 (giocata il 28 febbraio)

Washington Wizards-Toronto Raptors 125-134

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 101-129

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 105-115