NBA, i risultati della notte (19 marzo): Luka Doncic trascina i Lakers contro i Rockets, vittorie per Celtics e Timberwolves. Nuggets ko a Memphis

Un’altra lunga notte quella terminata da poche ore in NBA, con ben nove partite andate in scena per la regular season2025-2026: non sono mancate come sempre le grandi emozioni, per cui andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Successo casalingo dei Boston Celtics (46-23) contro i Golden State Warriors (33-36) per 120-99 con 24 punti e 10 rimbalzi di Jayson Tatum e 32 punti di Jaylen Brown – 14 punti equamente divisi tra Gary Payton II e Pat Spencer per i Warriors entrati dalla panchina. Blitz esterno degli Oklahoma City Thunder (55-15) sul campo dei Brooklyn Nets (17-52) col punteggio di 92-121 in un match mai in discussione per i campioni in carica: 26 punti di Jared McCain subentrato a partita in corso e 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con Nolan Traore top scorer dei Nets (13 punti). Affermazione fuori casa anche per i Portland Trail Blazers (34-36) contro gli Indiana Pacers (15-55) per 119-127 con 32 punti e 11 rimbalzi di Deni Avdija e 28 punti e 13 rimbalzi di Donovan Clingan – 18 punti di Ivica Zubac ultimo ad arrendersi per i Pacers.

Fanno saltare il fattore campo anche i Toronto Raptors (39-29) contro i Chicago Bulls (28-41) per 109-139: i canadesi mettono la sfida sui binari giusti già dal primo quarto (17-32), con 23 punti di RJ Barrett decisivo al pari di Brandon Ingram e Scottie Barnes (18 punti) – 19 punti di Matas Buzelis per i Bulls. I Minnesota Timberwolves (43-27) esultano di fronte al pubblico amico contro gli Utah Jazz (20-49) per 147-111 grazie ai 21 punti e 12 rimbalzi di Rudy Robert e ai 23 punti di Ayo Dosunmu – 41 punti di Brice Sensabaugh tra le fila dei Jazz. I New Orleans Pelicans (24-46) prevalgono sui Los Angeles Clippers (34-35) col punteggio di 124-109: 25 punti di Saddiq Bey e 23 punti di Trey Murphy III per i Pelicans, con 17 punti e 11 assist di Dejounte Murray – 25 punti di Kawhi Leonard per i Clippers.

I Memphis Grizzlies (24-44) non tremano in casa contro i Denver Nuggets (42-28) per 125-118 trovando il margine di sicurezza nel terzo quarto da 39-31: Ty Jerome miglior realizzatore dei Grizzlies con 21 punti, mentre ai Nuggets non bastano la tripla doppia sfiorata dal solito Nikola Jokic (29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) e da Jamal Murray (19 punti, 8 rimbalzi e 12 assist) al pari dei 26 punti di Christian Braun. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Lakers (44-25) superano gli Houston Rockets (41-27) per 116-124: Luka Doncic trascina i giallo-viola con 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist mentre LeBron James chiude con 30 punti a referto – 27 punti e 10 assist di Alperen Sengun e 26 punti e 11 rimbalzi di Amen Thompson tra le fila dei texani.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Golden State Warriors 120-99

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder 92-121

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 119-127

Chicago Bulls-Toronto Raptors 109-139

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 147-111

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 124-109

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 125-118

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 120-135

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 116-124