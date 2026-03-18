NBA 2026, i risultati della notte. Tutto facile per OKC e Denver. Vincono San Antonio e Detroit

Sono otto le partite della notte NBA, mentre sono nove le vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, che battono 113-108 gli Orlando Magic con il solito Shai Gilgeous-Alexander grande protagonista con 40 punti. Importante anche la doppia doppia di Chet Holmgren, che mettere a referto 20 punti e 12 rimbalzi. Ad Orlando non basta una prestazione da 32 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero.

Restando ai vertici della Western Conference, tutto facile per San Antonio e Denver. Gli Spurs hanno sconfitto 132-103 i Sacramento Kings con ben sette giocatori in doppia cifra e con il miglior marcatore che è stato Victor Wembanyama con 18 punti. I Nuggets hanno piegato i Philadelphia 76ers per 124-96 in una serata da soli 8 punti per Nikola Jokic e con il migliore che è stato Christian Braun con 22 punti.

Passando nell’altra Conference, comoda vittoria anche dei Detroit Pistons, che occupano sempre la prima posizione ad Est. Finisce 130-117 contro gli Washington Wizards, con un Jalen Duren che piazza una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi. Vittoria agevole anche dei New York Knicks, che battono 136-110 gli Indiana Pacers con 33 punti di Josh Hart.

Simone Fontecchio firma 10 punti, 2 rimbalzi ed un assist nella brutta serata dei suoi Miami Heat, che perdono nettamente 136-106 conro gli Charlotte Hornets, trascinati da un LaMelo Ball da 30 punti, 13 assist e 6 rimbalzi. In chiusura la vittoria di Cleveland contro Milwaukee, con i Cavs che si impongono 123-116 grazie ai 27 punti di James Harden ed Evan Mobley.

RISULTATI NBA 2026 (18 MARZO)

Charlotte Hornets – Miami Heat 136-106

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 108-113

Washington Wizards – Detroit Pistons 117-130

New York Knicks – Indiana Pacers 136-110

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 116-123

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 116-104

Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 124-96

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 104-132