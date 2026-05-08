NBA, i risultati della notte (8 maggio): Pistons e Thunder si portano sul 2-0 contro Cavaliers e Lakers

Proseguono spediti i playoff 2026 per la NBA, con le altre gare-2 andate in scena nella notte per le semifinali della Eastern e della Western Conference: non sono mancate come sempre le grandi emozioni, per cui andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano.

Ad Est i Detroit Pistons rispettano ancora una volta il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers vincendo per 107-97 e portandosi così sul 2-0, con i ‘Cavs’ che adesso hanno due partite casalinghe per cercare di riaprire la serie e allungarla ulteriormente. Detroit impone il suo ritmo fin dalle prime battute e trova subito la doppia cifra di vantaggio (25-14 e +11), con gli ospiti che rosicchiano qualche punto sul finire del parziale (25-18). Nel secondo quarto i padroni di casa tengono a distanza di sicurezza gli avversari ritoccando anche il margine a +14 (52-38), con Cleveland che insegue a -11 all’intervallo lungo (54-43). Nella ripresa i Cavaliers riescono a trovare maggiore fluidità in attacco e si rifanno sotto fino al -1 (72-71), con Detroit che al terzo stop rifiata sul +4 grazie alla tripla di Jenkins (79-75). Cleveland ha la forza anche di mettere la freccia nel parziale conclusivo (79-81), ma i Pistons rispondono prontamente e trovano anche l’allungo decisivo fino al 107-97 con cui esultano per la vittoria che vale il 2-0 nella serie che ora si sposta in Ohio per le prossime due gare. 25 punti e 10 assist di un sempre efficace Cade Cunningham e 21 punti di Tobias Harris per Detroit, con 31 punti di Donovan Mitchell e 22 punti di Jarrett Allen tra le fila dei Cavaliers.

Passando invece ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder non lasciano scampo ai Los Angeles Lakers nemmeno in gara-2 prevalendo per 125-97 e mantenendo ancora l’imbattibilità in post-season (4-0 nel primo turno contro i Phoenix Suns e ora 2-0 sui giallo-viola). 7-0 di parziale in apertura per i padroni di casa, con i Lakers che riescono però a pareggiare i conti a metà quarto (16-16) prima di subire la reazione di Oklahoma City alla prima sirena (27-23). Nella seconda frazione la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che si ritrovano a lottare punto a punto: Hayes appoggia per il sorpasso Lakers al termine del primo tempo (58-57), con i californiani che al rientro dagli spogliatoi escono meglio e vanno anche sul +5 (64-69). I Thunder non si scompongono e tornano a macinare gioco e punti prendendo il largo e sfondando anche la doppia cifra fino al +13 con cui si va all’ultima pausa breve (93-80). Nel parziale decisivo i Lakers non vogliono mollare e si rifanno sotto (99-94), ma i campioni in carica hanno ancora energie a disposizione per scappare nuovamente senza più voltarsi: finisce 125-107, Thunder avanti 2-0 nella serie e Lakers che ora hanno due match a disposizione tra le mura amiche per provare a riaprire la contesa in attesa del rientro di una pedina fondamentale come Luka Doncic. Doppia doppia sfiorata da Chet Holmgren (22 punti e 9 rimbalzi) per OKC, con 22 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 20 di Ajay Mitchell – 31 punti di Austin Reaves e 23 di LeBron James per la franchigia di Los Angeles.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 107-97 (Detroit avanti 2-0 nella serie)

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 125-107 (Oklahoma City Avanti 2-0 nella serie)