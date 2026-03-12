NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e Magic

Un’altra notte da mandare in archivio per la NBA con sei partite disputate per la regular season 2025-2026 e completate da poche ore: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreocean con risultati e migliori marcatori delle sfide.

Gli Orlando Magic (36-26) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (40-26) per 128-122 con 35 punti di Desmond Bane e la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) – 23 punti di Ttristan Da Silva, con 30 punti e 8 assist di James Harden e 25 punti di Donovan Mitchell per i ‘Cavs’. Successo casalingo anche per i New Orleand Pelicans (22-45) sui Toronto Raptors (36-29) col punteggio di 122-111: decisivo il terzo quarto da 33-25 per i Pelicans, con 28 punti di Trey Murphy III e 27 punti di Dejounte Murray – 26 punti di Immanuel Quickley e 22 punti di Brandon Ingram tra le fila dei canadesi. Blitz esterno dei New York Knicks (42-25) sul campo degli Utah Jazz(20-46) per 117-134 nonostante un primo quarto da 41-25 per i Jazz: Jalen Brunson trascina i suoi con 28 punti al pari di Jordan Clarkson con 20 punti subentrato dalla panchina – 29 punti di Brice Sensabaugh e 21 di Ace Bailey per Utah.

I Denver Nuggets (40-26) non lasciano scampo agli Houston Rockets (40-25) vincendo per 129-93 in una sfida mai in discussione: ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist), con 30 punti di un sempre efficace Jamal Murray e 19 di Christian Braun – 16 punti di Anfernee Thompson miglior realizzatore dei texani. Colpo fuori casa dei Charlotte Hornets (34-33) contro i Sacramento Kings (16-51) per 109-117 con 30 punti di LaMelo Ball e 25 punti di Miles Bridges – 20 punti di Brandon Miller, con DeMar DeRozan ultimo ad arrendersi per i californiani con 39 punti. Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (33-32) prevalgono sui Minnesota Timberwolves (40-25) col punteggio di 153-128: Kawhi Leonard tira fuori una prestazione monstre da 45 punti, con 21 punti di Darius Garland e 22 di Bennedict Mathurin entrato a partita in corso – 36 punti di Anthony Edwards e 18 di Naz Reid per i Timberwolves.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

