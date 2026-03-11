Basket, i risultati della notte NBA (11 marzo): Adebayo fa la storia con 83 punti segnati. Seconda prestazione di sempre, superato Bryant

La stagione NBA 2025-2026 prosegue senza sosta. In attesa di entrare nella fase calda del massimo campionato americano con play-in e playoff, nella notte italiani si sono disputati ben undici match. Nel primo, i Philadelphia 76ers (35-30) hanno superato per 139-129 i Memphis Grizzlies (23-41) grazie a due prestazioni di Payne e Oubre, entrambi sopra i 30 punti. Continua il momento no dei Dallas Mavericks (21-44) che subiscono contro gli Atlanta Hawks (34-31) l’ottavo ko di fila con il punteggio di 124-112.

Tutto facile per i Detroit Pistons (46-18) che si impongono sul campo dei Brooklyn Nets (17-48) per 100-138. I Pistons tornano così alla vittoria dopo quattro sconfitte e riconfermano la leadership ad Est. Largo successo anche quello dei Miami Heat (37-29) che in casa battono i Washington Wizards (16-48) per 150-129. Sesta vittoria di fila per gli Heat, con un Bam Adebayo che mette a referto 83 punti. Incredibile partita del 28enne americano che realizza la seconda prestazione della storia dietro solo ai 100 punti di Wilt Chamberlain. Sorpassati anche gli 81 punti di Kobe Bryant. In totale sono 36 i liberi segnati (record assoluto) e sette le triple realizzate su 22 tentativi.

Passano anche gli Houston Rockets (40-24) abili a superare i Toronto Raptors (36-28) nel match concluso 113-99. Decisivo è stato l’ultimo quarto con un super Durant che chiude con 29 punti a referto. Ennesima sconfitta stagionale per i Milwaukee Bucks (27-37) che cedono il passo ai Phoenix Suns (38-27) perdendo 114-129. Sesto ko nelle ultime sette partite, inevitabile nonostante i 33 punti di Kuzma.

Nel big match del turno i San Antonio Spurs (48-17) hanno battuto in casa i Boston Celtics (43-22) per 125-116, inanellando la quinta vittoria consecutiva, Altra prestazione irreale di Wembanyama che chiude con 44 punti e condanna i Celtics ad una sconfitta tutto sommato giusta per quanto visto. Passano dopo l’overtime i Chicago Bulls (27-38) che sorprendono i Golden State Warriors (32-33) per 124-130. I Bulls inseguono per tutta la partita, conquistano il supplementare e vincono grazie ad un Buzelis da 41 punti. Vittoria esterna anche di Charlotte Hornets (33-33) che si impongono sul campo dei Portland Trail Blazers (31-35) per 101-103.

Seconda vittoria di fila per i Sacramento Kings (16-50) che vincono la sfida tra le ultime con gli Indiana Pacers (15-50) battuti 114-109. Per i finalisti dello scorso hanno le partite senza vittorie arrivano a dieci. Chiude la notte il convincente successo dei Los Angeles Lakers (40-25) ai danni dei Minnesota Timberwolves (40-25) per 120-106. Doncic firma una tripla doppia da 31 punti, 11 assist e 11 rimbalzi che permette alla franchigia di Los Angeles di pareggiare proprio Minnesota ad Ovest.

