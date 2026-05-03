NBA, i risultati della notte (3 maggio): flop Celtics! I 76ers vincono gara-7!

Si è disputata nella notte italiana gara-7 della sfida tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers, una delle tre serie arrivate in parità fino all’ultimo atto del primo turno dei playoff NBA. E al TD Garden va in scena una Gara-7 destinata a lasciare il segno: i Philadelphia 76ers completano una clamorosa rimonta da 3-1 e sbancano Boston 109-100, eliminando i Boston Celtics già al primo turno dei playoff NBA.

Decisiva la prestazione dominante di Joel Embiid, autore di 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ben supportato da uno straordinario Tyrese Maxey (30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist). In una serata segnata dall’assenza dell’ultimo minuto di Jayson Tatum, i Celtics provano ad aggrapparsi a Jaylen Brown (33 punti) e Derrick White (26 con 5 triple), ma pagano ancora una volta le basse percentuali dall’arco (13/49) e una gestione difficile dei momenti chiave.

Philadelphia prende subito il controllo della gara, volando sul 9-0 in avvio contro un quintetto sperimentale scelto da coach Joe Mazzulla per sopperire all’assenza della sua stella. I Sixers chiudono il primo quarto avanti 32-19 e toccano anche il +15, prima della reazione d’orgoglio di Boston, che nel secondo periodo piazza un parziale di 18-4 e mette per la prima volta la testa avanti sul 37-36. È però un fuoco di paglia: gli ospiti ritrovano ritmo e fisicità, tornando negli spogliatoi avanti 55-50 e allungando con decisione nel terzo quarto fino al +18, grazie alla presenza costante di Embiid nel pitturato e alla versatilità offensiva di Maxey.

Nell’ultimo periodo i Celtics tentano l’ultimo assalto: un parziale di 16-4 riapre tutto fino al 92-91, riaccendendo il TD Garden. Ma nei minuti decisivi emerge la freddezza dei Sixers: sul 101-98 è ancora Maxey a trovare un layup pesantissimo a 1’15” dalla sirena, seguito dai liberi che chiudono i conti dopo gli errori consecutivi di Boston. Philadelphia conduce per quasi tutta la partita e legittima il successo con lucidità e controllo, firmando una delle rimonte più rare nella storia dei playoff e guadagnandosi l’accesso alle semifinali di Conference, dove affronterà i New York Knicks.

RISULTATI NBA 2025-2026 (3 MAGGIO)

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 100-109