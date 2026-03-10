NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e Clippers

Sono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. La stella di OKC ha infatti eguagliato le 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati, firmando una prestazione straordinaria nella vittoria contro i Denver Nuggets. Finisce 129-126 per i Thunder, con il canadese che segna anche il canestro della vittoria a tre secondi dalla fine e chiude l’incontro sfiorando una tripla doppia clamorosa da 35 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Uno scontro epico tra MVP quello con Nikola Jokic, che aveva pareggiato pochi secondi prima e ha chiuso il suo match in tripla doppia con 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Bella vittoria casalinga dei Los Angeles Clippers, che superano 126-118 i New York Knicks. Il protagonista per i Clippers è ancora una volta Kawhi Leonard, che sta tenendo un livello altissimo nelle ultime settimane, mettendo a referto 29 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. A New York non è bastato la doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 35 punti e 12 rimbalzi ed un Jalen Brunson da 28 punti.

Tutto facile per i Cleveland Cavaliers contro i Philadelphia 76ers, privi di tutte le loro stelle (Maxey, Embiid, George ed Edgecombe). Finisce 115-101 per i Cavs che hanno 21 punti da James Harden e 17 da Donovan Mitchell, mentre il migliore per Philadelphia è Quentin Grimes con 17 punti.

Cadono i Golden State Warriors sul campo degli Utah Jazz per 119-116. Decisivi per Utah i 21 punti di Brice Sensabaugh e i 16 dalla panchina di Elijah Harkles, che ha messo anche la tripla del +4 a pochi secondi dalla fine. Per i Warriors il migliore è stato De’Anthony Melton con 22 punti. Secondo successo consecutivo dei Brooklyn Nets, che vincono 126-115 sui Memphis Grizzlies con 19 punti di Day’Ron Sharpe.

RISULTATI NBA 2026 (10 MARZO)

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 115-101

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 126-115

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 129-126

Utah Jazz – Golden State Warriors 119-116

Los Angeles Clippers – New York Knicks 126-118