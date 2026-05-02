NBA, i risultati della notte (2 maggio): Lakers avanti. Raptors a gara-7 all’overtime, incredibile rimonta Pistons

Adesso è ufficiale: sono tre le serie che restano vive nel primo turno dei playoff NBA. Quasi per uno scherzo del destino, sono tutte a Est: dopo una quasi impensabile Celtics-76ers, vanno a gara-7 anche Pistons-Magic e Cavaliers-Raptors. All’atto pratico, insomma, sono ancora in bilico le prime due teste di serie. Tutto chiuso a Ovest, come vedremo subito.

I Los Angeles Lakers, infatti, con un 78-98 estremamente roboante spengono ogni speranza riaccesa dagli Houston Rockets e si guadagnano la supersfida contro gli Oklahoma City Thunder favoriti designati a rivincere l’anello. Per i Rockets di fatto la panchina non c’è e il quintetto, senza Kevin Durant, ha meno impatto (18 per Amen Thompson e 17+11 per Alperen Sengun). In casa gialloviola, invece, 28 di LeBron James, 21 di Rui Hachimura, 15 di Austin Reaves e il gioco è facile. Ma, contro i Thunder, servirà almeno un essere umano in più, molto ben preciso, rispetto a LeBron da solo.

Partita semplicemente folle quella tra Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. Innanzitutto per i continui capovolgimenti di fronte, per le rimonte e alla fine ache per l’overtime forzato da Evan Mobley (alla fine sono 26 punti e 14 rimbalzi per lui, con Donovan Mitchell a quota 24). Poi per quello che accade nel finale, perché a un secondo dalla fine arriva il quasi assurdo tiro della vitoria di RJ Barrett, da almeno otto metri: tripla che prende il ferro, si alza altissima e poi ricade nel canestro. 112-110, Cavs eliminati. E per Barrett 24 punti da aggiungere ai 25 con 14 assist di Scottie Barnes e ai 24 di Ja’Kobe Walter, ma anche ai 17 dalla panchina di Collin Murray-Boyles.

Quasi senza senso anche gara-6 tra i Detroit Pistons e gli Orlando Magic, che sprecano la grande occasione in casa. Anzi, sprecano direttamente un vantaggio di 60-38 all’intervallo mettendo a segno soli 19 punti nei secondi 24 minuti, mentre i Pistons si caricano alla grandissima, volano sulle doppie doppie da 32 e 10 rimbalzi di Cade Cunningham e da 22 e 10 di Tobias Harris per arpionare la parità nella serie con il 79-93 finale. Per i Magic in doppia cifra Paolo Banchero (17 e 10), Desmond Bane (17) e Tristan da Silva (10 dalla panchina).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Orlando Magic (8)-Detroit Pistons (1) 79-93 (Serie 3-3)

Toronto Raptors (5)-Cleveland Cavaliers (4) 112-110 dts (Serie 3-3)

Western Conference

Houston Rockets (5)-Los Angeles Lakers (4) 78-98 (Serie 4-2 Lakers)