Basket, dopo la sosta torna in campo la Serie A per la 21a giornata. Derby Milano-Cantù, Virtus Bologna a Napoli
Archiviata la sosta per far spazio alla Coppa Italia – vinta dall’Olimpia Milano – e alla finestra per le Qualificazioni ai Mondiali 2027, la Serie A di basket torna in campo nel weekend alle porte con la ventunesima giornata della regular season 2025-2026: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.
Il turno si apre con il primo anticipo di sabato 7 marzo alle ore 19:30 tra la Dolomiti Energia Trentino e la Dinamo Sassari, con i sardi che cercano punti per risalire la classifica mentre l’Aquila vuole confermare il settimo posto. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:00, l’Unahotels Reggio Emilia ospita la Pallacanestro Trieste con gli emiliani che vogliono provare a rispettare il fattore campo mentre i giuliani puntano a riscattare la sconfitta in Coppa Italia. Alle ore 20:30 la Virtus Bologna fa visita alla Guerri Napoli nel remake dei quarti di finale di poche settimane fa, con i campioni d’Italia che vogliono confermarsi in vetta alla graduatoria.
Passando poi a domenica 8 marzo il programma si apre alle ore 17:00 con la sfida tutta veneta tra la Nutribullet Treviso fanalino di coda a 6 punti e l’Umana Reyer Venezia quarta forza del campionato attesa dal derby tricolore in EuroCup contro Trento. Alle ore 17:30 l’APU Old Wild West Udine attende tra le mura amiche l’Openjobmetis Varese, con le due squadre distanti due soli punti l’una dall’altra (16 per i friulani, 14 per i lombardi).
La Bertram Derthona Tortona finalista in Coppa Italia se la vedrà alle ore 18:00 con la Vanoli Cremona, con i piemontesi che vogliono cancellare subito la sconfitta nell’atto conclusivo in quel di Torino. Completa il turno un classico del nostro basket, vale a dire Olimpia Milano-Cantù prevista lunedì 9 marzo alle ore 20:00, con i meneghini in terza piazza dietro a Virtus Bologna e Brescia – la Germani osserva un turno di riposo – mentre i canturini si trovano penultimi a 10 punti.