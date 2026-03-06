Basket
Basket femminile: i roster delle qualificazioni ai Mondiali che vedremo a San Juan
Con l’annuncio del roster di Porto Rico ora si sa, bene o male, chi andrà a giocare il Premondiale di San Juan, uno dei quattro tornei di qualificazione ai Mondiali di Germania 2026. Anzi, più che di Germania di Berlino, dal momento che sarà la capitale tedesca a porre in uso le sue due principali arene nella prima metà di settembre. L’Italia è stata la seconda a svelare le proprie intenzioni, salvo poi effettuare due tagli ieri. Di seguito tutti i nomi che vedremo a San Juan.
Italia: Jasmine Keys, Francesca Pasa, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Olbis Andrè, Laura Spreafico, Martina Kacerik
Nuova Zelanda: Tayla Dalton, Tegan Graham, Pahlyss Hokianga, Jade Kirisome, Rebecca Pizzey, Sharne Robati, Briarley Rogers, Emma Rogers, Emme Shearer, Ashlee Strawbridge, Ella Tofaeono, Charlotte Whittaker
Porto Rico (deve ancora essere ridotto a 12): Jacqueline Benitez, Leigha Don’l Brown, Nina De Leon, Zaida Gonzalez, Arielle Tiana Gonzalez Varner, Arella Guirantes, Kaela Hilaire, Mya Hollingshed, Brianna Jones, Paola Maldonado, Tayra Melendez, India Pagan, Alicia Penzo, Adryana Quezada, Pamela Rosado, Sofia Roma, Trinity San Antonio, Kaelynn Satterfield, Denise Solis, Imani Trishawn Stafford, Ashley Torres, Nairimar Vargas, Gabriella Zapata
Senegal (deve ancora essere ridotto a 12): Victorine Thiaw, Marie Diame, Aminata Ndong, Lena Timera, Ndioma Kane, Aminata Tal, Yacine Diop, Mathilde Aicha Diop, Aminata Ly, Sokhna Binton Lo Sylla, Fatou Pouye, Sabou Gueye, Nene Awa Ndiaye, Fantas Gassama, Khadija Faye, Sokhna Ndiaye, Ndoumbe Mbodji, Mame Khoudia Fall
Spagna: Aina Ayuso, Maria Araujo, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, Maria Conde, Awa Fam, Paula Ginzo, Megan Gustafson, Iyana Martin, Mariona Ortiz, Helena Pueyo
USA: Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young, Dearica Hamby, Rhyne Howard, Aliyah Boston, Paige Bueckers, Sonia Citron, Caitlin Clark, Kiki Iriafen, Angel Reese