Basket, Mondiali 2023: il Canada sconfigge gli Stati Uniti e vince il bronzo! Fondamentali Brooks e Gilgeous-Alexander

Il Canada batte gli Stati Uniti e chiude al terzo posto ai Mondiali 2023 di basket. Al Manila Mall of Asia Arena (Filippine), i ragazzi di Jordi Fernandez restano davanti per tutta la partita, subiscono l’incredibile rimonta nell’ultimo quarto (con tripla del pareggio di Bridges allo scadere), ma poi si dimostrano una grande squadra e con un grande overtime si impongono con il risultato finale di 127-118. Per la squadra nordamericana si tratta del primo bronzo iridato della propria storia.

Fondamentali quest’oggi per il Canada i 39 punti di un infinto Dillon Brooks, i 31 e 12 assist di un incredibile Shai Gilgeous-Alexander e i 23 di RJ Barrett. Agli Stati Uniti, privi di Paolo Banchero, Jaren Jackson Jr. e Brandon Ingram, non bastano invece i 24 di Anthony Edwards, i 23 di Austin Reaves e i 19 di Mikal Bridges.

Il Canada comincia forte al Manila Mall of Asia Arena (Filippine) e sale sull’8-0 con la coppia Brooks-Dort. Dopo quasi 2′ di gioco gli Stati Uniti mettono a referto il primo canestro con Austin Reaves, poi però gli avversari continuano a mantenere ritmi altissimi in attacco e arrivano addirittura sul +13 (21-34) a 1′ dalla fine del primo quarto. La squadra a stelle e strisce non ci sta e reagisce, ribaltando completamente il punteggio tra la fine del primo periodo e l’inizio del secondo grazie soprattutto al contributo di Portis Jr. e Reaves (40-36). Il quarto prosegue con un continuo botta e risposta e alla fine ad avere la meglio è il Canada, che con due triple di Brooks riesce a sorpassare gli avversari prima della fine del primo tempo (56-58).

Dopo l’intervallo la squadra di Fernandez torna in campo con più grinta e incrementa il vantaggio con Brooks e Gilgeous-Alexander (58-65). Gli Stati Uniti non vogliono concedere troppo spazio e riescono a riportarsi sul -1 con le giocate della coppia Bridges-Edwards (73-74), ma poi il Canada cambia nuovamente marcia e riesce a chiudere il terzo quarto sul +9 (82-91). A questo punto gli Stati Uniti hanno bisogno di una reazione e questa arriva a inizio quarto periodo, quando Haliburton decide di mettersi in proprio e riporta i compagni in parità con due triple (94-94). Il match prosegue punto a punto fino al 107-107, poi un canestro di Gilgeous-Alexander e due liberi di Brooks consegnano al Canada il +4 a 20” dalla fine (107-111).

Sembra tutto finito, e invece incredibilmente non è così, perché a 4” dal termine Bridges si guadagna due tiri liberi: il numero 5 degli Stati Uniti segna il primo, sbaglia apposta il secondo e si prende il rimbalzo, per poi mettere a segno la tripla del clamoroso pareggio a 6 decimi dalla fine. Con pochissimo tempo a disposizione il Canada riesce ad arrivare a concludere nell’ultimo attacco, ma Olynyk sbaglia il tiro dalla lunghissima distanza e si va così all’overtime. Qui la squadra nordamericana parte decisamente meglio, portandosi prima sul 118-112 con un magnifico Gilgeous-Alexander e poi sul 120-114 con un canestro di Brooks a 2’29” dalla fine. Con le spalle al muro, il gruppo di Steve Kerr cerca di rientrare in extremis, ma stavolta la rimonta non riesce e alla fine è dunque il Canada a esultare per la vittoria di uno storico bronzo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

STATI UNITI – CANADA 118-127 d1ts (25-34, 31-24, 29-20, 4-13)

Stati Uniti: Haliburton 6, Bridges 19, Johnson 3, Ingram ne, Banchero ne, Portis Jr. 14, Edwards 24, Brunson 13, Hart 10, Jackson Jr. ne, Kessler 6, Reaves 23

Canada: Dort 11, Alexander-Walker 5, Gilgeous-Alexander 31, Ejim 3, Powell 4, Barrett 23, Alexander ne, Olynik 11, Edey, Scrubb, Brooks 39, Bell-Haynes ne

Foto: fiba