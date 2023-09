Basket, Mondiali 2023: la Serbia vola in finale! Battuto a sorpresa il Canada per 95-86

La Serbia batte il Canada nella prima semifinale ai Mondiali 2023 di basket. Al Manila Mall of Asia Arena di Pasay (nelle Filippine), i ragazzi di Svetislav Pesic allungano già nel primo quarto, dilagano nel secondo e poi controllano con grande autorità il vantaggio fino a chiudere con il successo a sorpresa per 95-86. Grazie a questa magnifica vittoria, la Serbia potrà tornare a giocare una finale iridata dopo quella del 2014, quando arrivò la sconfitta per 129-92 contro gli USA, squadra che potrebbe essere l’avversaria nell’ultimo atto anche di questa edizione. L’altra opzione si chiama Germania, ma i teutonici dovranno compiere una vera e propria impresa oggi per raggiungere il gruppo di Pesic in finale. Il Canada disputerà invece la finalina per il bronzo contro la perdente dell’altra semifinale.

Decisivi quest’oggi per la Serbia i 23 punti di uno scatenato Bogdan Bogdanovic e i 16 a testa di Ognjen Dobric e Nikola Milutinov (autore anche di 10 rimbalzi). Dall’altra parte non bastano invece i 23 di RJ Barrett, i 16 di Dillon Brooks e i 15 e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Dopo un inizio equilibrato (12-13), la Serbia cambia marcia e prende un buon margine con la coppia Bogdanovic-Avramovic prima della fine del primo quarto (23-15). Il secondo periodo si apre con una botta e risposta da tre tra Luguentz Dort e Marko Guduric, poi si prosegue senza grossi scossoni fino al 41-35 in favore della squadra europea. A questo punto il gruppo di Pesic alza ulteriormente il ritmo e riesce ad incrementare il vantaggio grazie alle giocate di Nikola Milutinov ed Aleksa Avramovic, chiudendo il primo tempo avanti di 13 (52-39).

Al rientro dagli spogliatoi il Canada dà l’impressione di essere più pimpante ed accorcia con le triple di Brooks e Nickeil Alexander-Walker, ma il tentativo di rimonta si blocca sul -7 (57-50). Nell’ultima parte del terzo quarto la Serbia torna infatti a comandare il gioco e riprende il largo con un gioco da tre di Nikola Milutinov e le triple di Marko Guduric e Vanja Marinkovic (75-62). Nell’ultimo periodo la squadra nordamericana necessita assolutamente di una reazione immediata per tornare in partita, ma la giornata no continua e la Serbia ne approfitta per allungare ulteriormente fino al +17 grazie alla tripla di Guduric e ad un canestro di Davidovac (82-65). Nel tempo restante la squadra di Pesic controlla senza grossi problemi il vantaggio ed arriva agilmente alla vittoria per 95-86.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SERBIA – CANADA 95-86 (23-15, 29-24, 23-24, 20-23)

Serbia: Petrusev, Jovic 8, Bogdanovic 23, Marinkovic 4, Dobric 16, Ristic ne, Guduric 12, Jovic 2, Davidovac 4, Simanic ne, Avramovic 10, Milutinov 16

Canada: Dort 3, Alexander-Walker 10, Gilgeous-Alexander 15, Ejim, Powell 5, Barrett 23, Alexander, Olynyk 9, Edey 5, Scrubb, Brooks 16, Bell-Haynes

Foto: fiba