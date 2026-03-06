Basket, i risultati della notte NBA (6 marzo): cadono Lakers e Pistons, vittorie per Spurs e Warriors

Prosegue in attesa dei play-in e dei playoff la lunga stagione dell‘NBA 2025-2026. Nella notte italiana sono andate in scena nove partite che hanno nuovamente modificato la classifica ad Est ed Ovest. Primo risultato del turno è stata la vittoria al fotofinish degli Orlando Magic (33-28), abili a superare per 115-114 i Dallas Mavericks (21-41), ormai in caduta libera dopo cinque ko di fila. Grande protagonista del match Klay Thompson con 24 punti a referto.

Blitz esterno degli Utah Jazz (19-44) che superano i Washington Wizards (16-46) per 112-122. Jazz che tornano così alla vittoria ed inguaiano ancora di più la condizione dei Wizards. Airious Bailey è l’MVP del match con 32 punti. Ci vuole un overtime per decidere la partita tra Houston Rockets (38-23) e i Golden State Warriors (32-30). Dopo i 5′ extra sono stati gli Warriors a prevalere per 113-115, nonostante l’assenza di Steph Curry.

Agile invece il successo casalingo dei Miami Heat (34-29) che battono 126-110 i Brooklyn Nets (15-47) fanalino di coda ad Est. Terza vittoria consecutiva per gli Heat, grazie anche ai 27 punti di Porter. Successo anche per i Minnesota Timberwolves (40-23) che superano in casa i Toronto Raptors (35-27) per 115-107. Per i Timberwolves è il quinto successo di fila mentre i Raptors vivono ora una mini crisi nella loro brillante stagione. Bella vittoria dei San Antonio Spurs (45-17) che riescono ad avere la meglio sui Detroit Pistons (45-16) per 121-106. Assoluto protagonista del match Victor Wembanyama che chiude con 38 punti e 16 rimbalzi.

Vincono nei minuti finali i Chicago Bulls (26-37) che in trasferta superano i Phoenix Suns (35-27) per 103-105. Nei Bulls da segnalare i 30 punti di Sexton. Nel big match ad Ovest, i Denver Nuggets (39-24) sono riusciti a battere i Los Angeles Lakers (37-25) per 120-113. Ennesima tripla doppia di Jokic che chiude con 28 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Decisivo anche Murray con 28 punti. Nell’ultimo match i New Orleans Pelicans (20-44) hanno battuto i Sacramento Kings (14-50) per 123-133.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Dallas Mavericks 115-114

Washington Wizards-Utah Jazz 112-122

Houston Rockets-Golden State Warriors 113-115

Miami Heat-Brooklyn Nets 126-110

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 115-107

San Antonio Spurs-Detroit Pistons 121-106

Phoenix Suns-Chicago Bulls 103-105

Denver Nuggets-Los Angeles LAkers 120-113

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 123-133