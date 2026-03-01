MotoGP, Raul Fernandez: “Negli ultimi giri avevo la gomma posteriore distrutta, ma mi godo il podio”

Raul Fernandez può ritenersi ampiamente soddisfatto per l’esito dell’appuntamento inaugurale della nuova stagione di MotoGP, avendo conquistato un doppio terzo posto tra Sprint e Gran Premio di Thailandia 2026. Sulla pista di Buriram il pilota spagnolo del team Trackhouse ha sfruttato il potenziale della sua Aprilia RS-GP, centrando due risultati di peso e chiudendo la prima tappa dell’anno in terza piazza nella classifica generale del campionato.

“Superare Marquez all’inizio non è stato semplice, ero un po’ sulle spine. Oggi è stato molto difficile, soprattutto negli ultimi cinque-sei giri. Avevo lo pneumatico posteriore distrutto, slittavo anche in pieno rettilineo. Ho cercato di adattare la mia guida ma non c’era molto da fare. Al di là di questo abbiamo iniziato estremamente bene la stagione“, dichiara il centauro iberico a fine gara spiegando il crollo prestazionale delle ultime tornate che gli è costato il posto d’onore in favore della KTM di Pedro Acosta.

“Non sono riuscito a finire la gara come avrei voluto, ma godiamoci questo podio. Abbiamo lavorato benissimo in questi mesi con Aprilia e abbiamo tanto potenziale, dobbiamo continuare così. Qualche gara andrà meglio, qualche altra peggio, ma quando saremo davvero pronti andremo all’attacco. Intanto, grande prestazione!“, aggiunge Fernandez.