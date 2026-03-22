NASCAR, Reddick torna protagonista e vince a Darlington

Tyler Reddick torna a vincere nella NASCAR Cup Series 2026 dopo aver primeggiato nelle prime tre corse della stagione. L’americano ottiene la prima affermazione di forza al Darlington Raceway, la dodicesima in carriera dopo una perfetta gestione degli ultimi giri.

Il #45 di 23XI Racing Toyota ha gestito la prima parte dell’evento dalla pole position. Senza bandiere gialle la gestione degli pneumatici nel catino più abrasivo dell’intero calendario è diventata fondamentale, la leadership è quindi passata nelle mani della Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski.

L’ex campione della serie, infortunato durante l’inverno sulla neve, ha iniziato a battagliare alla ripresa delle ostilità contro la sempre temibile Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsport di Kyle Larson. Il californiano ha imposto il suo ritmo in scioltezza, ma con il prosieguo della manifestazione Ford è tornata a dettare legge.

La Mustang #6 di Keselowski ha infatti saputo agguantare anche il secondo traguardo volante della ‘Goodyear 400’ dopo una bella bagarre contro il compagno di squadra Chris Buescher #17. Il texano ha poi fatto la differenza nei primi giri dalla Final Stage prima di finire contro le barriere in seguito ad un contatto con la Toyota Camry #54 Joe Gibbs Racing di Ty Gibbs.

La gestione delle gomme è stata cruciale negli ultimi giri e senza Safety Car la scelta di ritardare l’ultimo ingresso ai box si è rivelato vincente. Keselowski ha quindi iniziato ad amministare la leadership sulla Ford #12 di Ryan Blaney, il titolare e pilota del RFK Racing ha però dovuto subire il clamoroso ritorno di Tyler Reddick.

Il vincitore dell’ultima Daytona 500, in crisi dopo la Stage 1 per un problema con la batteria della propria Toyota, ha superato tutti gli avversari ed ha potuto festeggiare la quarta affermazione in sei eventi, il terzo pilota della storia a raggiungere questo obiettivo.

Reddick si è imposto sul già citato Brad Keseloski, Ryan Blaney, la Chevy #77 Spire Motorsport di Carson Hocevar. La prima delle auto di General Motors al traguardo ha regolato Austin Cindric (Penske Ford #2), Ty Gibbs, Daniel Suarez (Spire Motorsport Chevrolet #7) e William Byron (Hendrick Motorsport Chevrolet #24).

Settimana prossima la prima delle due corse previste nel 2026 a Martinsville.

RISULTATI DARLINGTON 400

45 RUN Tyler Reddick Tyt 293 33.185 148.187 30.001 163.915 8

6 RUN Brad Keselowski Frd 293 5.847 5.847 33.265 147.831 30.521 161.122 8

12 RUN Ryan Blaney Frd 293 11.395 5.548 33.389 147.282 30.796 159.683 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 293 12.950 1.555 33.399 147.238 30.926 159.012 7

2 RUN Austin Cindric Frd 293 16.405 3.455 33.330 147.543 30.896 159.166 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 293 19.190 2.785 33.570 146.488 30.532 161.064 7

7 RUN Daniel Suarez Chv 293 19.381 0.191 33.688 145.975 30.460 161.445 7

24 RUN William Byron Chv 293 19.484 0.103 33.575 146.466 30.746 159.943 8

17 RUN Chris Buescher Frd 293 20.407 0.923 33.599 146.361 30.429 161.609 7

43 RUN Erik Jones Tyt 293 22.593 2.186 33.975 144.742 31.157 157.833 7

11 RUN Denny Hamlin Tyt 293 22.900 0.307 33.728 145.802 30.804 159.642 7

19 RUN Chase Briscoe Tyt 293 24.807 1.907 36.954 133.074 30.238 162.63 7

60 RUN Ryan Preece Frd 293 26.770 1.963 33.457 146.983 30.861 159.347 7

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 293 27.603 0.833 33.514 146.733 31.043 158.413 6

9 RUN Chase Elliott Chv 293 28.650 1.047 33.760 145.664 30.820 159.559 7