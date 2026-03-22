Marco Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia in MotoGP! Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cade

Archiviato il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, sul circuito di Goiânia restava da capire se l’esito della Sprint Race si sarebbe confermato. Nella gara del sabato, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) aveva trionfato con classe e intelligenza, precedendo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e un ritrovato Jorge Martin (Aprilia).

Il verdetto della domenica ha sorriso all’Aprilia, ma con un protagonista diverso: Marco Bezzecchi, rimasto fuori dal podio nella Sprint. Il romagnolo ha firmato una prestazione straordinaria, dominando dall’inizio alla fine con un passo sull’1’18” basso, sufficiente a piegare la resistenza degli avversari. Per lui si tratta dell’ottava vittoria in top class, la quarta consecutiva considerando anche il finale del 2025.

Grande festa a Noale, completata dal secondo posto di Martin, staccato di 3”231 e vincitore del confronto diretto con Di Giannantonio, terzo a 3”780. Ai piedi del podio Marquez, che con la Ducati ufficiale ha limitato i danni, pagando una GP26 al di sotto delle attese e un distacco di 4”089 dalla vetta.

Domenica amara, invece, per il Team Factory di Borgo Panigale, complice la caduta di Francesco Bagnaia all’undicesimo dei 23 giri previsti. Il GP è stato accorciato di otto tornate a causa delle condizioni dell’asfalto, giudicate poco sicure soprattutto nel tratto tra curva 11 e 12. Decisiva per “Pecco” una perdita improvvisa dell’anteriore, in una gara già compromessa da una partenza negativa che lo aveva relegato nelle retrovie.

In classifica generale, Bezzecchi sale al comando con 56 punti, 11 in più del compagno di squadra Martin. Pedro Acosta (KTM), settimo al traguardo, accusa un ritardo di 14 lunghezze. Marc Marquez è quinto a -22, mentre Bagnaia scivola al tredicesimo posto, distante 46 punti dalla vetta.

CLASSIFICA GP BRASILE MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 30:19.760

2 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +3.231

3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +3.780

4 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +4.089

5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +8.403

6 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +8.918

7 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +10.687

8 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +11.359

9 Johann Zarco LCR Honda Honda +12.907

10 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +16.370

11 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +18.529

12 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +19.980

13 Diogo Moreira LCR Honda Honda +21.322

14 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +22.699

15 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM +23.840

16 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +26.403

17 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +30.287

18 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM +36.397

NC Joan Mir Honda HRC Castrol Honda NC

NC Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati NC

NC Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM NC

NC Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha NC