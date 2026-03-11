Nascar
NASCAR, nuova sorpresa in vista a Las Vegas?
Torna la NASCAR Cup Series a Las Vegas per la quinta prova delle ventisei valide per la regular season. I protagonisti tornano in azione in Nevada in quella che sarà la prima vera competizione dell’anno all’interno di un ‘tradizionale’ catino da 1 miglio e mezzo.
Lo scorso anno, con una strategia perfetta, vinse la Ford Mustang #21 Wood Brother Racing di Josh Berry. L’americano vinse dopo una gestione perfetta dell’evento riuscendo a beffare protagonisti più quotati per il successo come Kyle Larson o Joey Logano.
Il californiano di Hendrick Motorsports Chevrolet #24 e lo statunitense di Team Penske Ford #22 vantano due successi a testa, rispettivamente nel 2021-2024 e nel 2019-2020. Nell’albo d’oro della ‘Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube’ spiccano anche Brad Keselowski (2014, 2016), Alex Bowman (2022) ed il due volte campione idolo locale Kyle Busch (2009).
Anche quest’anno l’ovale aperto nel 1998 avrà due competizioni in calendario, una valida per la Chase a fine anno. La pista di proprietà di Speedway Motorsports sarà la seconda sfida della ‘West Coast’, originariamente la categoria effettuava in successione anche un terzo round a Fontana presso il dismesso ‘Auto Club Speedway’.
CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES PRIMA DI LAS VEGAS
1) #45-Tyler Reddick, 225, +127
2) #12-Ryan Blaney, 165, +67
3) #23-Bubba Wallace, 153, +55
4) #9-Chase Elliott, 128, +30
5) #97- Shane van Gisbergen, 116, +16
6) #20-Christopher Bell, 113, +15
7) #22-Joey Logano, 113, +15
8) #71-Michael McDowell, 111, +13
9) #17-Chris Buescher, 111, +13
10) #5-Kyle Larson, 109, +11
11) #24-William Byron, 108, +10
12) #11-Denny Hamlin, 107, +9
13) #16-A.J. Allmendinger, 104, +6
14) #77-Carson Hocevar, 103, +5
15) #54-Ty Gibbs, 101, +3
16) #6-Brad Keselowski, 100, +2
Attualmente out dalla Chase
17) #7-Daniel Suarez, 98, -2
18) #60-Ryan Preece, 92, -8