NASCAR, Blaney e Ford tornano al successo a Phoenix

Ryan Blaney, Ford ed il Team Penske tornano a festeggiare nella NASCAR Cup Series a Phoenix. Il #12 dello schieramento trionfa per la seconda volta in carriera in Arizona, la 18ma in carriera davanti alla Toyota #20 di Christopher Bell.

Il Team Penske trionfa nel weekend in cui ha celebrato il proprio 60mo anniversario. Due pole e due successi ad Avondale in pochi giorni per Roger Penske, a segno in NASCAR a poche ore dal risultato di Josef Newgarden in NTT IndyCar Series.

Joey Logano #22 ha ceduto la leadership a Ryan Blaney #12 nel corso della Stage 1, l’ex campione ha meritatamente firmato il primo ‘traguardo volante’ della giornata gestendo alla perfezione l’intero schieramento.

La gestione delle gomme, sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso novembre, è diventata un fattore determinante. Non a caso sono stati molti coloro che hanno perso terreno durante la Stage 2, tutti limitati da un problema con il pneumatico ‘Goodyear’. In merito citiamo l’incidente di Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), ma anche i danni rimediati da Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Noah Gragson (Front Row Motorsports Ford #4), William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #97).

La seconda Stage è stata vinta da Toyota e dal Joe Gibbs Racing. Christopher Bell #20 ha preceduto Denny Hamlin #11, mentre la Ford #22 di Logano ha dovuto accontentarsi della terza piazza provvisoria.

Toyota e Ford hanno continuato a lottare anche con la riprea delle ostilità, segnata da un contatto alla ‘DogLeg’ tra Logano, Ross Chastain (Trackhouse Chevrolet #1), Anthony Alfredo (Hendrick Chevrolet #48) e Austin Cindric (Penske Ford #2).

Bell ha iniziato a difendersi da Blaney, rispettivamente a segno lo scorso anno in primavera ed in autunno (Championship 4). I due hanno duellato a lungo prima di essere interrotti da una serie di bandiere gialle che ha permesso il rientro della Toyota #54 di Ty Gibbs e soprattutto la Chevrolet #5 di Kyle Larson.

Blaney, nonostante una serie di pit stop molto lenti rispetto ai rivali, ha agguantato il primato a nove giri dalla fine, la Ford #12 ha però dovuto subire il ritorno prima della bandiera a scacchi di Bell.

Il #20 di Toyota ha raggiunto il leader grazie alla scelta di avere delle gomme più fresche per l’ultimo stint. Il nativo di Norman si è avvicinato, ma non ha mai attaccato l’alfiere di Roger Penske, all’attacco sin dai primi giri quest’oggi.

Il 31enne ex campione della Cup Series ha beffato Bell, Larson, Gibbs ed Hamilin, Ford ha potuto ottenere il primo sigillo del 2026 dopo il tris di 23XI Racing Toyota e Tyler Reddick tra Daytona, Atlanta e COTA.

Settimana prossima la tappa in Nevada a Las Vegas.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES PHOENIX

12 RUN Ryan Blaney Frd 312 28.626 125.76 27.752 129.72 9

20 RUN Christopher Bell Tyt 312 0.399 0.399 28.466 126.467 27.571 130.572 8

5 RUN Kyle Larson Chv 312 2.175 1.776 28.738 125.27 27.595 130.458 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 312 2.608 0.433 28.736 125.278 27.999 128.576 8

11 RUN Denny Hamlin Tyt 312 2.914 0.306 28.652 125.646 27.692 130.001 8

23 RUN Bubba Wallace Tyt 312 3.563 0.649 28.815 124.935 27.833 129.343 9

24 RUN William Byron Chv 312 4.569 1.006 28.939 124.4 27.829 129.361 9

45 RUN Tyler Reddick Tyt 312 5.039 0.470 28.969 124.271 27.806 129.468 8

71 RUN Michael McDowell Chv 312 5.694 0.655 29.146 123.516 27.930 128.894 9

43 RUN Erik Jones Tyt 312 6.086 0.392 29.006 124.112 28.278 127.307 8

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 312 6.304 0.218 29.035 123.988 28.039 128.393 11

34 RUN Todd Gilliland Frd 312 6.413 0.109 29.082 123.788 28.292 127.244 8

60 RUN Ryan Preece Frd 312 6.709 0.296 29.021 124.048 28.070 128.251 7

17 RUN Chris Buescher Frd 312 7.126 0.417 29.124 123.609 27.955 128.778 8

6 RUN Brad Keselowski Frd 312 7.223 0.097 28.977 124.236 28.358 126.948 7

3 RUN Austin Dillon Chv 312 7.532 0.309 28.946 124.37 28.270 127.343 8

8 RUN Kyle Busch Chv 312 8.422 0.890 29.009 124.099 28.465 126.471 12