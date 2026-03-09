F1, Max Verstappen correrà la 24h del Nurburgring con una Mercedes. La conferma ufficiale

La notizia era nell’aria da mesi come vi abbiamo più volte spiegato, ma finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Max Verstappen correrà l’edizione 2026 della 24 Ore del Nürburgring al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO con il team Winward Racing.

Il pluricampione del mondo, dopo aver partecipato a due prove del NLS (Nürburgring Endurance Series), sarà in azione dal 14 al 17 maggio in una delle competizioni più impegnative al mondo accanto a tre piloti ufficiali del marchio di Stoccarda: Jules Gounon, Daniel Junadadella e Lucas Auer.

I primi due gareggeranno per Verstappen Racing anche nel GT World Challenge Europe Powered by AWS accanto a Chris Lulham, giovane inglese che ha vinto con il pilota di F1 la nona prova del NLS 2025 al volante di una Ferrari 296 GT3 gestita da Emil Frey Racing.

Il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing parteciperà ad alcune prove del NLS prima della sfida di durata valida anche per l’Intercontinental GT Challenge. L’auto n. 3 è infatti attesa in NLS1 (14 marzo), NLS2 (21 marzo) e alle corse di qualificicazione della 24 Ore del Nürburgring (18 – 19 aprile/ NLS 4/5).

Il n. 3 della massima formula gareggerà in prima persona nel secondo round del NLS, appositamente spostato dall’organizzatore per permettere all’olandese di preparare al meglio la sfida di maggio.

La stella del Mondiale F1, oltremodo critico negli ultimi giorni sulle nuove monoposto, ha dichiarato in una nota ufficiale a poche settimane dal ritorno nell’Inferno Verde: “Nürburgring Nordschleife è un posto speciale. Non c’è nessun altro circuito come questo. La 24 Ore del Nürburgring è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta di poterla realizzare ora. L’anno scorso ho potuto ottenere il mio permesso DMSB Nordschleife e partecipare alla NLS9. Abbiamo imparato molto che potremo mettere nel nostro programma di quest’anno con la NLS2 e la gara di 24 ore. Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas, e il grande supporto di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport”.