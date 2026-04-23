NASCAR, finalmente Talladega! Reddick osservato speciale

La NASCAR Cup Series si appresta per tornare finalmente a Talladega per la decima imperdibile tappa del campionato 2026. Tutto è pronto in Alabama per la prima delle due sfide che annualmente si svolgono nel catino più imponente dell’intero calendario.

Tutti hanno una chance di imporsi sui rivali come accaduto ad inizio anno tra Daytona ed Atlanta. L’incertezza è la parola d’ordine in vista della competizione prevista nello Stato dell’Alabama in cui ad ogni giro la classifica può essere completamente ribaltata.

Ross Chastain (2022), Ryan Blaney (2020), Chase Elliott (2019), Joey Logano (2018), Ricky Stenhouse Jr. (2017), Denny Hamlin (2014), Kevin Harvick (2010) e Kyle Busch (2008-2023), Brad Keselowski (2009, 2012, 2016, 2021), Tyler Reddick (2024) e Austin Cindric (2025) sono i piloti presenti in griglia con almeno un successo a ‘Dega’.

Osservato speciale il già citato Reddick. Il #45 di 23XI Racing ha primeggiato ad inizio anno a Daytona ed ad Atlanta, il californiano ha vinto di forza anche settimana scorsa confermandosi come indiscusso leader della regular season.

La pista ha tante differenze rispetto a Daytona: la metratura totale è di 2.66 miglia (4.281 km) e la pendenza raggiunge i 33 gradi in curva 1-2 contro i 31 gradi del World Center of Racing. Cambia anche la posizione della linea del traguardo, inserita 1.250 piedi più avanti rispetto alla piega che chiude il tri-ovale.