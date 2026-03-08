F1, Arvid Lindblad: “Sono senza parole, ho mostrato quello che so fare”

Un debutto da top 10. Alla prima gara in F1, Arvid Lindblad ha conquistato una promettente ottava posizione in quel di Albert Park, circuito che ha ospitato questo weekend il GP d’Australia, prima gara valida per il Campionato Mondiale 2026.

Il rookie in forza alla Racing Bulls, settimo fino al quarantunesimo giro, ha subito poi il sorpasso dell’Haas guidata da Oliver Bearman, togliendosi comunque la soddisfazione di aver intrapreso una buona gara da tenere per sempre nella scatola dei ricordi.

Una volta approdato al parco chiuso, il britannico ha commentato quanto fatto: “Ho mostrato alla gente un po’ di quello che sono qui per fare. Nutro grande rispetto per i ragazzi con esperienza in questo sport, ma non ho intenzione di arrendermi, e credo di averlo dimostrato fin dall’inizio“.

Il pilota ha poi proseguito: “Sono davvero senza parole, è stata una gara davvero folle. Sono felicissimo e molto grato a tutti nella squadra per avermi dato il pacchetto per combattere”.