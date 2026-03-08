F1, Oliver Bearman: “Ottimo ritmo, bello cominciare così”

‌Un inizio oltremodo positivo per Oliver Bearman. Il giovane pilota in forza alla Haas ha infatti strappato la settima piazza in occasione del GP d’Australia, primo appuntamento del lungo calendario dedicato al Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana a Melbourne, precisamente sul tracciato di Albert Park.

Nello specifico il britannico, a bordo della sua vettura motorizzata Ferrari, ha trovato il suo piazzamento al giro numero quarantuno, momento in cui ha sorpassato Arvid Lindblad della Racing Bulls, mantenendo poi la posizione fino al traguardo. Una volta giunto al parco chiuso, Bearman ha commentato quanto fatto:

“È stata una bella gara – ha detto Bearman – Non è stato il primo giro migliore, ma poi abbiamo avuto un ottimo ritmo e abbiamo fatto qualche sorpasso, quindi sono davvero contento perché oggi abbiamo fatto una bella prestazione.

Bearman ha aggiunto: “È una sensazione speciale iniziare questi nuovi regolamenti in questo modo, è un ottimo risultato per la squadra, essere “i migliori degli altri. Abbiamo beneficiato di alcuni ritiri di altri prima di noi, ma nonostante tutto, abbiamo segnato punti e li prenderemo tutti.”