Myriam Sylla in finale di CEV Cup! Top scorer scatenata, chance per vincere in Europa con il Galatasaray

Il Galatasaray Istanbul si è qualificato alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League. Le giallorosse hanno sbrigato agevolmente la pratica Voluntari 2005: dopo la vittoria per 3-0 di fronte al proprio pubblico nel match d’andata, la compagina turca si è ripetuta nel confronto di ritorno giocato a Bucarest (Romania) contro le ragazze di Giovanni Caprara e ha dettato legge per 3-0 (25-13; 25-10; 25-8), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo.

Il sodalizio di coach Alberto Bigarelli, che è subentrato da qualche settimana a Massimo Barbolini, avrà la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo: in finale se la dovrà vedere contro chi la spunterà nella semifinale tra Chieri e Dresda (le piemontesi hanno avuto la meglio al tie-break in Germania e stasera disputeranno il ritorno tra le mura amiche). Grande soddisfazione anche per Myriam Sylla, che alla sua prima stagione in Turchia avrà la possibilità di lottare per alzare al cielo una coppa.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo aveva convinto la scorsa settimana mettendo a segno 9 punti, stasera è stata la top scorer con 15 punti (58% in attacco, 67% in ricezione, un muro), accanto alla bomber Alexia Carutasu (12), all’altro martello Ilkin Aydin (6) e alla centrale Yuanyuan Wang (9). La 31enne vinse la Champions League 2021 con Conegliano, mentre la CEV Cup rappresenterebbe una novità nel suo palmares.

La CEV Cup è ormai il grande obiettivo stagionale del Galatasaray Istanbul, visto che ha chiuso al quinto posto nella regular season di campionato e dunque non avrà la possibilità di disputare i playoff che metteranno in palio la Sultanlar Ligi (le semifinali saranno VakifBank-Eczacibasi e Fenerbahce-Zeren Spor Ankara).