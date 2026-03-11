Myriam Sylla brillante in CEV Cup: tabellino di rispetto, il Galatasaray ipoteca la finale europea

Il Galatasaray Istanbul ha sconfitto il Voltuntari 2005 con un perentorio 3-0 (25-14; 25-15; 25-19) nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La compagine turca ha rispettato il pronostico della vigilia contro le poco quotate rumene di fronte ai mille spettatori del Burhan Felek Salonu e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione dell’atto conclusivo: basterà conquistare due set nella sfida di ritorno per meritarsi il diritto di fronteggiare la vincente di Chieri-Dresda.

Myriam Sylla ha ricoperto un ruolo determinante per l’affermazione delle giallorosse, ora guidato da coach Alberto Bigarelli (Massimo Barbolini sembra essere in predicato di approdare a Novara per la prossima stagione). La schiacciatrice ha messo a segno 9 punti (2 muri, 33% in attacco, 45% in ricezione), affiancata di banda da Ilkin Aydin (11 punti, 3 muri), nel sestetto guidato dalla bomber Alexia Carutasu (17 punti, 4 ace, 2 muri) sotto la regia di Britt Bongaerts (6).

Da annotare anche le nove marcature della centrale Yuanyuan Wang in una partita durata appena 75 minuti, dove le padrone di casa hanno operato l’allungo risolutore nelle battute centrali dei tre set e si sono imposte con ampio margine nei confronti della formazione allenata da coach Giovanni Caprara.