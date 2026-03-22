MX2: Farres si prende gara-1 al GP dell’Andalucia, top 10 per Valerio Lata

Comincia con una doppietta targata Triumph il GP dell’Andalucia, secondo atto valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. Guillem Farres nello specifico si è imposto con fermezza in gara-1, precedendo il compagno di scuderia Camden McLellan, piazzatosi al posto d’onore.

Una gara condotta sempre al vertice per il padrone di casa, già secondo dopo la prima curva, dove ad arrivare per primo è stato Sacha Coenen (KTM). Precisamente l’iberico ha approfittato della sbavatura del belga, caduto e quindi costretto a rincorrere fuori dalla top 5 accontentandosi della settima moneta.

Da menzionare anche quanto fatto da McLellan, autore di una grande rimonta una volta ritrovatosi gravitare in quinta piazza per arrivare al traguardo da secondo con uno scarto di 0:01.623 arginando la pressione di Simon Laengenfelder (KTM), poi terzo. A 0:11.796.

Bene infine la Honda di Valerio Lata, il quale ha chiuso la prima corsa odierna all’ottavo posto con un gap di 0:55.174 rispetto al primo della classe. Sedicesimo invece Andrea Rossi (KTM), attardato di 0:16.203, ventitreesimo inoltre Tommaso Lodi (Kawasaki), indietro di tre giri