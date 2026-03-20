MotoGP, Acosta svetta in Brasile su pista umida. Bezzecchi risale nel finale delle FP1

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere all’Autódromo Internacional de Goiânia, in Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito intitolato ad Ayrton Senna, i piloti della massima cilindrata hanno dovuto mettere in pista lo stesso coraggio del mito brasiliano per comprendere il comportamento delle proprie moto e, soprattutto, trovare il giusto feeling in condizioni particolarmente insidiose.

La pioggia che ha preceduto l’inizio della giornata ha creato non pochi problemi agli organizzatori, causando ritardi e portando alla decisione di estendere la FP1 a 60 minuti, proprio per consentire ai piloti di prendere confidenza con un tracciato privo di riferimenti. In questo contesto, approfittando di una pista che migliorava giro dopo giro, il leader del campionato Pedro Acosta (KTM) ha firmato il miglior tempo in 1’26”688, precedendo di 0”087 l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) e di 0”230 Marco Bezzecchi sull’Aprilia ufficiale.

Acosta, Miller e Bezzecchi sono emersi nel finale, mentre per gran parte della sessione era stato Marc Márquez a dettare il ritmo. Come già dimostrato in passato, su un asfalto umido e difficile da interpretare la classe del campione fa la differenza, e lo spagnolo, in sella alla Ducati, ne ha offerto un chiaro assaggio. Va dunque letto con cautela il suo quarto tempo, a 0”287 dalla vetta, davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46), che affronta questo round quasi come una gara di casa, viste le sue origini brasiliane materne.

Nella parte bassa della top 10 si trova Francesco Bagnaia. Il piemontese ha faticato più del compagno di squadra a trovare stabilità sulla GP26, e il nono tempo, a 0”891, lo conferma. Resta da capire se, in vista delle pre-qualifiche (ore 19:20 italiane), la situazione potrà migliorare. Tra gli altri italiani, da segnalare l’11° tempo di Enea Bastianini (KTM Tech3), il 12° di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e il 20° di Luca Marini (Honda HRC).

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE MOTOGP 2026

1 Pedro Acosta 37 1:26.688 — 324.3 KTM Red Bull KTM Factory Racing

2 Jack Miller 43 1:26.775 +0.087 326.2 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

3 Marco Bezzecchi 72 1:26.918 +0.230 328.2 Aprilia Aprilia Racing

4 Marc Marquez 93 1:26.975 +0.287 295.8 Ducati Ducati Lenovo Team

5 Franco Morbidelli 21 1:27.170 +0.482 318.5 Ducati VR46 Racing Team

6 Maverick Viñales 12 1:27.506 +0.818 314.8 KTM Red Bull KTM Tech3

7 Jorge Martin 89 1:27.546 +0.858 322.3 Aprilia Aprilia Racing

8 Fermin Aldeguer 54 1:27.576 +0.888 318.5 Ducati Gresini Racing

9 Francesco Bagnaia 63 1:27.579 +0.891 291.1 Ducati Ducati Lenovo Team

10 Alex Marquez 73 1:27.665 +0.977 316.7 Ducati Gresini Racing

11 Enea Bastianini 23 1:27.704 +1.016 315.7 KTM Red Bull KTM Tech3

12 Fabio Di Giannantonio 49 1:27.734 +1.046 306.8 Ducati VR46 Racing Team

13 Brad Binder 33 1:27.795 +1.107 315.7 KTM Red Bull KTM Factory Racing

14 Alex Rins 42 1:27.948 +1.260 304.2 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

15 Johann Zarco 5 1:28.057 +1.369 305.0 Honda LCR Honda

16 Toprak Razgatlioglu 7 1:28.268 +1.580 312.1 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

17 Ai Ogura 79 1:28.600 +1.912 300.0 Aprilia Trackhouse MotoGP

18 Diogo Moreira 11 1:28.678 +1.990 199.2 Honda LCR Honda

19 Joan Mir 36 1:28.865 +2.177 321.4 Honda Honda HRC Castrol

20 Luca Marini 10 1:28.926 +2.238 295.0 Honda Honda HRC Castrol

21 Raul Fernandez 25 1:28.952 +2.264 304.2 Aprilia Trackhouse MotoGP

22 Fabio Quartararo 20 1:29.498 +2.810 308.5 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP