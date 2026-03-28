MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio ma paghiamo troppo a livello di velocità rispetto ai rivali”

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una gara che ha regalato emozioni a pioggia tra sorpassi, battaglie e cadute pesanti.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Jorge Martin con 755 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, mentre completa il podio Pedro Acosta a 2.4. Quarta posizione per Enea Bastianini a 301, quinta per Alex Marquez a 3.6, quindi sesto Luca Marini a 5.5 mentre è settimo Ai Ogura a 7.1. Ottava posizione per Raul Fernandez a 8.6, nona per Johann Zarco a 10.5 mentre completa la top10 Fermin Aldeguer a 12.8.

Al termine della gara odierna il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Sapevo che sarebbe stato difficile sin dalle qualifiche contro Aprilia e Ducati. Ad ogni modo siamo soddisfatti per il lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che ci manca ancora qualcosa per lottare per le vittorie. So che KTM sta lavorando al massimo per portare qualcosa a livello di velocità in pista. Speriamo di essere pronti per Jerez de la Frontera”.

Pedro Acosta entra nello specifico: “Sicuramente non è bello essere superati così facilmente in rettilineo ma sappiamo che a livello di potenza perdiamo in maniera netta contro Ducati e Aprilia. Sono sicuro che miglioreremo da questo punto di vista. La gara di domani? Al posteriore penso che opteremo per la media ma la lunga distanza non dovrebbe venire a nostro favore. Un aspetto positivo? Vedere Enea Bastianini così veloce. Non vedo l’ora di analizzare i suoi dati”.