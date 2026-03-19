Marco Bezzecchi pronto alla sfida: “Cerchiamo di divertirci e di imparare la pista”

Secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP alle porte. Sull’inedito circuito di Goiânia, in Brasile, la massima cilindrata terrà banco e Marco Bezzecchi è tra i protagonisti più attesi. Il romagnolo è reduce dalla vittoria nel GP di Thailandia, primo round iridato, ma anche dalla caduta nella Sprint Race di Buriram, che non gli ha permesso di massimizzare il risultato in sella all’Aprilia.

Sarà molto interessante capire quale sarà l’adattamento a una pista completamente nuova. “Il tracciato sembra bello, è molto veloce. Hanno fatto un ottimo lavoro, l’atmosfera è molto piacevole“, ha commentato in conferenza stampa Bezzecchi.

“In Thailandia è stato un week end positivo, ma non buono come poteva essere perché ho commesso un errore nella Sprint. Ma non posso lamentarmi: i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario“, ha voluto ricordare l’alfiere della Casa italiana. “La moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo. Cercheremo di divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile“, ha aggiunto.

Sulle prestazioni in pista, come detto, un bel punto di domanda. Bezzecchi, da questo punto di vista, non ha voluto sbilanciarsi: “Non ho idea se la moto possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere“.