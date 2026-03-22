MotoGP, Jorge Martin: “Tanta gente da ringraziare, ho fatto un lavoro su me stesso”

Si conclude con la straordinaria doppietta dell’Aprilia il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Sul difficile circuito di Goiânia, Marco Bezzecchi si è imposto in una gara dominata e condotta in maniera perfetta fin dal primo metro. Per il centauro italiano si tratta del secondo successo consecutivo, il quarto consecutivo in classe regina contando anche il finale della scorsa stagione.

Dietro di lui si rivede sul podio di una gara lunga Jorge Martin (+3.231) che vince il duello con le Ducati e conquista la piazza d’onore dietro al compagno di squadra. Aprilia fa festa anche nella classifica piloti con Bezzecchi leader davanti allo spagnolo. Completa il podio la Ducati Vr 46 Racing Team di Fabio di Giannatonio (+3.780), abile fino alla fine a tenere dietro Marc Marquez (+4.089).

Ai microfoni di Sky Sport, Jorge Martin ha analizzato così la gara che lo ha nuovamente fatto salire sul podio dopo oltre due anni (l’ultima volta fu Barcellona 2024): “C’è tanta gente da ringraziare. Marco Bezzecchi è un grande compagno di squadra, ci aiutiamo e non ci nascondiamo niente. Con un Marquez così forte dobbiamo aiutarci, poi in pista ognuno fa quello che sa. Anche lui si aiuta con me, trovare la fiducia per me è una questione di tempo”.

“L’anno scorso tornavo e pensavo di essere subito competitivo ma avevo un’altra moto ed un altro team. Mentalmente erano successe tante situazioni, volevo dimostrare che rimanevo forte. Ora questo non mi interessa più, sono bicampione del mondo. Ho fatto un grande lavoro su di me, questo è la conseguenza. Ho cambiato delle cose per guidare questa Aprilia”, ha poi concluso lo spagnolo.