Francesco Bagnaia cade a Goiânia: altra domenica da dimenticare per il ducatista in MotoGP

Sperava in una domenica di ben altro tenore Francesco Bagnaia a Goiânia (Brasile), teatro del secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il piemontese, in sella alla sua Ducati, scattava dalle retrovie dopo qualifiche complicate, nelle quali non era riuscito a massimizzare la propria prestazione.

Nel time-attack Pecco aveva faticato a trovare la quadra dell’assetto e l’undicesimo tempo finale non gli aveva sorriso, a differenza del compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, Marc Marquez, capace invece di conquistare la prima fila.

Il via del GP non è stato dei migliori per Bagnaia, scivolato fino alla 14ª posizione e costretto a remare con la sua GP26 nel tentativo di risalire la classifica. Un recupero parziale si stava intravedendo, con un riavvicinamento alla top-10.

All’undicesimo dei 23 giri previsti, nel terzo settore, una chiusura dell’anteriore — secca — ha provocato la caduta: nessuna conseguenza fisica, ma un duro colpo al morale. Il bilancio finale parla di appena 10 punti raccolti nei primi due round iridati e di ambizioni da protagonista nella top class sempre più lontane.