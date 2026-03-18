MotoGP, GP Brasile 2026: numeri, statistiche, curiosità. Valentino Rossi calò il poker, ma a Rio de Janeiro!

Domenica 22 marzo 2026 assisteremo alla rinascita del Gran Premio del Brasile di MotoGP. L’appuntamento risorge de facto dopo 22 anni e de jure addirittura dopo 34. Il motivo della distinzione è rappresentato dalla dinamica che dal 1995 al 2004 si sia corsa una gara in terra brasiliana, denominata però “GP di Rio de Janeiro”.

Andiamo con ordine. Quest’anno si correrà a Goiania, capoluogo del Goias, stato federato situato nel cuore del Brasile. Qui è edificato un autodromo, intitolato alla memoria di Ayrton Senna, che dal 1987 al 1989 ospitò le prime tre edizioni dell’evento. Il contesto era tuttavia inadeguato già per gli standard dell’epoca e dovette subire due cancellazioni (1990 e 1991).

Per tenere vivo il GP, questo venne trasferito nel 1992 a Interlagos, ma fu un fiasco colossale. La pista si rivelò pericolosissima per le moto, le condizioni atmosferiche furono pessime, la risposta del pubblico minima e – per di più – si verificarono borseggi a non finire sugli spalti! Addio e a mai più rivederci.

Il Motomondiale però non si rassegnò e tornò nel Paese sudamericano dal 1995. Stavolta usando il tracciato di Jacarepaguà. L’evento ha resistito un decennio (fino al 2004 appunto) ma venne denominato “Gran Premio di Rio de Janeiro”, pur essendo di fatto il Gran Premio del Brasile, in quanto non vi erano altre corse in quella terra.

Successivamente, sono stati fatti tentativi di re-istituzione dell’evento, ma sia il piano di correre a Brasilia, che quello di utilizzare un autodromo pianificato (e mai realizzato) a Rio De Janeiro si sono rivelati castelli in aria. La resurrezione si è però concretizzata grazie alla ristrutturazione del contesto originario, dove si torna dopo 37 anni.

Per dovere di cronaca, vengono riportati i vincitori delle precedenti corse tenutesi in Brasile, fermo restando che nessun precedente può davvero essere assimilato a quanto stiamo per assistere nel presente. Si parla, a tutti gli effetti, della “terza vita” dell’evento (la parentesi Interlagos è meglio dimenticarla).

GP BRASILE – ALBO D’ORO

1987 (Goiaina) – GARDNER Wayne (Honda)

1988 (Goiaina) – LAWSON Eddie (Yamaha)

1989 (Goiaina) – SCHWANTZ Kevin (Suzuki)

1992 (Interlagos) – RAINEY Wayne (Yamaha)

GP RIO DE JANEIRO – ALBO D’ORO

1995 – CADALORA Luca (Yamaha)

1996 – DOOHAN Mick (Honda)

1997 – DOOHAN Mick (Honda)

1999 – ABE Norifumi (Yamaha)

2000 – ROSSI Valentino (Honda)

2001 – ROSSI Valentino (Honda)

2002 – ROSSI Valentino (Honda)

2003 – ROSSI Valentino (Honda)

2004 – TAMADA Makoto (Honda)