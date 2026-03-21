Moto3, David Almansa svetta anche nella FP2 di Goiânia. Guido Pini unico italiano nella top10

David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Goiânia le condizioni meteo hanno finalmente svoltato verso il sereno, con il sole che ha permesso ai protagonisti della classe più leggera di girare in maniera regolare. Non sono mancate le cadute, con una che ha coinvolto più piloti che ha addirittura portato alla bandiera rossa a circa 15 minuti dalla conclusione per ripulire il tracciato.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che, dopo aver fissato il miglior tempo nella giornata di ieri, ha replicato anche in questa FP2 in 1:27.308 portando fino a sfinimento le sue gomme. Alle sue spalle l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 57 millesimi di distanza, mentre è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 158.

Quarta posizione per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 303 millesimi, quinta per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 324 mentre risale in sesta posizione lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 336 dopo un inizio di turno non semplice. Settimo lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 413 millesimi da Almansa, ottavo il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 567 millesimi, quindi nono l’australiano Cormac Buchanan (KTM Code) a 594 millesimi, mentre completa la top10 l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 648. Chiude 18° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 913 millesimi, mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) è 22° a 1.383.

Come proseguirà il fine settimana della Moto3? Alle ore 17.10 italiane (le ore 13.10 locali) si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che andranno a completare lo schieramento di partenza della gara che si disputerà domani, domenica 22 marzo, alle ore 16.00.